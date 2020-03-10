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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

11:03 10.03.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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ЦБ временно ослабил регуляторные меры для кредитных организаций, выдающих кредиты туристическим и транспортным компаниям, а также производителям лекарств и медтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Согласно релизу, дополнительные меры приняты в связи с распространением коронавируса

До 30 сентября включительно банки получили возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового состояния заемщиков из сферы туризма и транспорта.

«Предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, если изменения финансового положения заемщика из области транспорта и туризма вызвано распространение коронавируса, то до 30 сентября банки получили право не ухудшать оценку его финансового положения.

Кредитные организации также получили возможность ввести «пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября 2020 года». Надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам для таких организаций до 30 сентября будут снижены до нуля.

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России, Новости туризма и туристической отрасли, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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10.03.2020, 13:29
Гость: а слабо

лже-либеральным финансовым структурам ввести послабления на развитие малого и среднего бизнеса в стране, начать наконец действовать как истинные, а не фальшивые либералы. Где конкуренция между всеми производитеоями? Где доступные кредиты на занятие бизнесом? Сидим и ждем западных инвестиций?
10.03.2020, 11:16
Гость: Бриллиантовая рука

— Ну, будете у нас на Колыме!..
— [гхм… кхе-кхе…] — …будете у нас на Колыме — милости просим!
— Нет, уж лучше вы к нам!
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