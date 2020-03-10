ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

11:03

ЦБ временно ослабил регуляторные меры для кредитных организаций, выдающих кредиты туристическим и транспортным компаниям, а также производителям лекарств и медтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Согласно релизу, дополнительные меры приняты в связи с распространением коронавируса

До 30 сентября включительно банки получили возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового состояния заемщиков из сферы туризма и транспорта.

«Предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, если изменения финансового положения заемщика из области транспорта и туризма вызвано распространение коронавируса, то до 30 сентября банки получили право не ухудшать оценку его финансового положения.

Кредитные организации также получили возможность ввести «пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября 2020 года». Надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам для таких организаций до 30 сентября будут снижены до нуля.