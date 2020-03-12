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Курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля

12:53 12.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Курс российского рубля на торгах на Московской бирже продолжил снижаться. Евро, по состоянию на 12:00 мск, стоил 84,02 рубля (+1,8 рубля). Отметку в 84 рубля единая европейская валюта преодолела впервые с февраля 2016 года, пишет «Коммерсант».

Доллар на Московской бирже к 12:00 мск подорожал на 1,6 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 74,54 рубля.

Глава российского правительства Михаил Мишустин, комментируя происходящее на биржах, заявил, что «ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства».

Индекс РТС находится у отметки 1000 пунктов. В ходе торговой сессии этот индекс опускался ниже 1000 пунктов — впервые с июля 2017 года. С открытие торгов он потерял 7,7%. Индекс Мосбиржи снизился на 4,8%.

«У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Падение курса российской валюты продолжается уже несколько дней. Биржевые аналитики в числе главных причин называют снижение цен на нефть и котировок акций на крупнейших биржах на фоне пандемии коронавируса.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Мировые биржи и рынки ценных бумаг
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 14:17
Гость: майк

Не могу понять, кому хуже, народу или владельцам ахций)
12.03.2020, 13:21
Гость: Обнулил

рубль.
12.03.2020, 13:16
Гость: помним,помним

Как нам ЕБН за неделю до дефолта говорил то же самое и даже что то там давал на отсечение...
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