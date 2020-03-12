Курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля

12:53

Курс российского рубля на торгах на Московской бирже продолжил снижаться. Евро, по состоянию на 12:00 мск, стоил 84,02 рубля (+1,8 рубля). Отметку в 84 рубля единая европейская валюта преодолела впервые с февраля 2016 года, пишет «Коммерсант».

Доллар на Московской бирже к 12:00 мск подорожал на 1,6 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 74,54 рубля.

Глава российского правительства Михаил Мишустин, комментируя происходящее на биржах, заявил, что «ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства».

Индекс РТС находится у отметки 1000 пунктов. В ходе торговой сессии этот индекс опускался ниже 1000 пунктов — впервые с июля 2017 года. С открытие торгов он потерял 7,7%. Индекс Мосбиржи снизился на 4,8%.

«У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Падение курса российской валюты продолжается уже несколько дней. Биржевые аналитики в числе главных причин называют снижение цен на нефть и котировок акций на крупнейших биржах на фоне пандемии коронавируса.