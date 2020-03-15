Валентин Катасонов: «Не исключаю, что главным средством преодоления кризиса станет война»

15:10

Сегодня у России присутствуют все признаки колонии или полуколонии, считает экономист

Доктор экономических наук Валентин Катасонов оценил перспективы мирового экономического кризиса, который сегодня сильно смахивает на то, что происходило во время Великой депрессии конца 20-х и в 30-е годы 20 века.

Валентин Катасонов. Фото с сайта kp.ru

В интервью ютуб-каналу "Нейромир" экономист напомнил, что "кризис у нас ещё толком не проявился, а всех уже волнует, как он может быть преодолён. Если углубиться в историю, то Великий экономический кризис начался в мире 90 лет назад с паники на Нью-Йоркской бирже в октябре 1929 года. Я внимательно изучал материалы того времени, написал об этом серию статей.

Люди тогда утверждали, что кризис закончится через годик-два. Но прогнозы и ожидания формируют весьма зыбкую грань. Желаемое выдаётся за прогноз, прогноз за желаемое… В общем, Запад выйти из той депрессии не сумел. Сперва была острая фаза обвала, затем последовала депрессия или стагнация. Обычными способами добиться выхода из сложившегося положения не получилось.

Были применены кейсианские методы, государство активно вмешивалось в ситуацию, однако, новый курс Рузвельта американской экономике успеха не принёс. Ничего не срабатывало. Единственное, что сработало – Вторая мировая война; только с её началом дело сдвинулось.

Мировая война стала тогда способом разрешения противоречий и выравнивания дисбалансов, созданных кризисом. И в наши дни я похожего сценария, увы, не исключаю.

Даже руководители ведущих центральных банков, Федеральной резервной системы США, Европейского Центробанка, Банка Японии честно признаются, что на протяжении слишком длительного времени закармливали экономику «наркотиками» – гигантскими денежными массами с нулевыми процентными ставками, поэтому, если грянет кризис, то у них уже никакого лекарства не будет. То есть финансовые лидеры сами сознаются в своей беспомощности. Соответственно, в таком контексте, я думаю, действительно могут быть применены чисто силовые методы решения проблемы".

Закармливание деньгами продолжается и сегодня. На днях ФРС США решил влить еще 1,5 триллиона долларов для спасения американских банков, терпящих гигантские убытки на фоне падающих биржевых индексов.

Что касается России, то здесь, по мнению Валентина Катасонова, ситуация гораздо хуже.

"Деньги-то из страны утекают. - констатировал Катасонов. - Президент же говорит, ничего страшного, есть чистый приток и чистый отток, мол, туда-сюда, рынок всё регулирует.

СМИ, кстати, очень жёстко отреагировали, поскольку с 2000 года чистый отток капитала составил 680 млрд долларов - и это только по платёжному балансу РФ. Разве это не серьёзные потери? А что же тогда?

Понимаете, раньше всё-таки хоть какие-то аргументы в ответ придумывали, а сейчас просто говорят: «Ну, вы попробуйте, сами посчитайте…». Мне об этом напоминать не надо. Я делаю это регулярно, пересчитываю. За последние 25 лет получилась сумма в 2,5 триллиона. С точки зрения президента, это мелочи?

Выходит, президент у нас рафинированный либерал в области экономики. А как иначе я могу всё это трактовать? Либо он ничего в экономике не понимает, либо прикидывается, что не понимает, либо его окружают люди, предоставляющие ему такую информацию, на основе которой он говорит, что ничего ужасного не происходит и никакого оттока финансовых ресурсов из страны нет.

И это я с президента начал. А если брать отдельных министров – так это и вовсе «палата № 6» получится. Они настолько неквалифицированны, что даже не способны на элементарное: хоть как-то идеологически, вербально обосновать всю эту политику по ограблению России.

Так что, на мой взгляд, сегодня у России присутствуют все признаки колонии или полуколонии.

Чистый отток финансовых ресурсов из России каждый год составляет порядка 100 млрд долларов; я ещё включаю сюда чистый отток инвестиционных доходов – процентные доходы, дивиденды… Ежегодно 100 млрд долларов! Это что?

Понятно, что при столь колоссальной утечке мы никогда не сможем подняться. Россия уже на протяжении многих лет имеет темпы экономического роста ниже среднемировых. А мы всё мантры какие-то слушаем."