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Курс доллара превысил 80 рублей

20:50 18.03.2020
Обмен валют © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Курс доллара поднялся выше 80 рублей, евро — 88 рублей, следует из данных Московской биржи. Такую отметку доллар пробил впервые с февраля 2016 года.

Курс евро в 19:17 мск составил 87,96 руб., прибавив 5,06 руб. к уровню закрытия предыдущего дня, курс доллара был на отметке 80,87 руб. (+5,43 руб.) к уровню предыдущего закрытия.

Таким образом, курс доллара достиг максимально допустимого уровня роста, установленного Мосбиржей. Выставление заявок выше данного уровня невозможно, для продолжения «нормальных» торгов необходимо расширение границ колебаний валютного курса рубля в рамках одной торговой сессии, пишет Коммерсант.

Темы: Валютные торги и обмен валют в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 00:23
Гость: Усё, еирдык Америке.

Мы её рублями закидаем. Лес то наш никуда не делся.
18.03.2020, 23:28
Гость: гостю

Ну почему обнищанием? Кто имеет валюту, тот имеет небольшую радость. Не про олигархов речь...
18.03.2020, 22:53
Гость: Сердечник

ветер дует потому что деревья шатаются - к вопросу почему курс рубля падает.
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