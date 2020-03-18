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В бундестаге призвали снять санкции с России

08:11 18.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Немецкие политики призвали пересмотреть отношения Германии с Россией. Так, член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт призвал отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса, пишет газета "Известия".

Как заявил Гердт, страны должны помогать друг другу в сложные времена. Он отметил, что нынешний кризис больно ударит по экономике Евросоюза. "Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна", — в частности, заявил он.

По его мнению, странам Европы следует восстанавливать товарооборот с Россией. Это только пойдет на пользу всей экономической системе. Отмечается, что Гердт планирует поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

Эту инициативу поддерживает официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной. "Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас, — считает политик.

Как рассказал газете член Совета Федерации Алексей Пушков, эту идею будет сложно реализовать из-за позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая прочно увязывает вопрос ограничений с разрешением ситуации в Донбассе. Однако, если коронавирус достигнет высоких масштабов, европейцам придется преодолеть свою русофобскую позицию.

Темы: Россия, Германия, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 13:52
Гость: Слушай сюда АНОНИМНО спрятавшийся Мамба (Тумба Юмба)

Дочерняя компания Siemens, функционирующая на территории Российской Федерации и представляющая интересы материнской компании.
--
Дата основания: 1992 г.
Количество сотрудников: 2 700
По сей день функционирует.
--
Сименсовские Газовые турбины успешно работают и вырабатывают электроэнергию в Крыму, но теперь они стали не сименсевскими, вот и всё, а таким как ты для успокоения пустили пыль в глаза, что Siemens ушёл из России. РАДУЙСЯ!
--
По поводу меня не беспокойся. Я пенсионер и получаю пенсию, заработанную в Германии.
--
Социальное пособие я получал в последний раз (с 1991 по 1992), а после работал, был когда-то и безработным и получал пособие по безработице - Arbeitslosengeld.
--
А по поводу Фрау Меркель.
1. То я и такие как я являемся избирателями и избираем те партии, которые выступают за дружбу с Россией.
2. Меркель вынуждена выступать за санкции, которые не очень сильно влияют на экономику России. Санкции действуют не столько на российский бизнес, а сколько на конкретные персоны бизнеса, но у них есть заместители, на них санкции не вводят.
Меркель вынуждена делать вид, что она вводит санкции, она пускает пыль в глаза тем таким Мамбам как ты, кто ратует за санкции, отвлекая от главного. Но Меркель очень упорно и успешно отстаивает и защищает от тахих дурачёчков как ты совместных проект Северный Поток 2.
18.03.2020, 13:33
Гость: Концепция меняется?

Санкции уже не на пользу? импортозамещение не стимулируют?
Неужели, санкции - это плохо для РФ? Насколько плохо?
Тогда возникает закономерный вопрос: что больше, польза от возвращения Крыма или вред санкций? Если польза выше, то нечего роптать - побед без потерь не бывает. Если вред больше - значит, планировщик операции возвращения лопухнулся в своих расчетах, и весь спрос с него. Тогда надо признать, что допущена ошибка, и приступать к её исправлению. И, естественно, привлекать к ответственности виновных в ней.
18.03.2020, 13:32
Гость: Да ты, шо!

А они тоже "зелёненькие"? Теперь я буду знать, шо они тоже подойдут в качестве обоев в туалет!
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