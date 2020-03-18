В бундестаге призвали снять санкции с России

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Немецкие политики призвали пересмотреть отношения Германии с Россией. Так, член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт призвал отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса, пишет газета "Известия".

Как заявил Гердт, страны должны помогать друг другу в сложные времена. Он отметил, что нынешний кризис больно ударит по экономике Евросоюза. "Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна", — в частности, заявил он.

По его мнению, странам Европы следует восстанавливать товарооборот с Россией. Это только пойдет на пользу всей экономической системе. Отмечается, что Гердт планирует поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

Эту инициативу поддерживает официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной. "Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас, — считает политик.

Как рассказал газете член Совета Федерации Алексей Пушков, эту идею будет сложно реализовать из-за позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая прочно увязывает вопрос ограничений с разрешением ситуации в Донбассе. Однако, если коронавирус достигнет высоких масштабов, европейцам придется преодолеть свою русофобскую позицию.