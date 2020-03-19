Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

14:36

Правительство России ввело дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий.

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра МСП, в том числе на налоговые и таможенные, сообщает РБК.

Глава правительства также заявил о намерении властей предоставить отсрочку по налоговым платежам для отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса. Кроме того, туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

Накануне глава правительства поручил Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для туристических и авиакомпаний, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, В частности, Минфин откажется от начисления пени в связи с задолженностью, которая возникнет по причине этой отсрочки.