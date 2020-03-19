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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

14:36 19.03.2020
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство России ввело дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий.

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра МСП, в том числе на налоговые и таможенные, сообщает РБК.

Глава правительства также заявил о намерении властей предоставить отсрочку по налоговым платежам для отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса. Кроме того, туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

Накануне глава правительства поручил Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для туристических и авиакомпаний, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, В частности, Минфин откажется от начисления пени в связи с задолженностью, которая возникнет по причине этой отсрочки.

Темы: Малый бизнес, Правительство России
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 15:43
Гость: stalker

Благодетели. А вот перечень того, как в США собираются поддерживать свой бизнес. Планируется одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам, которые проведет налоговая служба и бюро фискальных услуг: выплатить 250 млрд. долларов, начиная с 6 апреля, и 250 млрд. долларов, начиная с 18 мая. Выделяется 300 млрд долларов на кредитование малого бизнеса, 150 млрд. долларов на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики и отдельно 50 млрд долларов на поддержку авиационной индустрии. Последнее обусловлено спадом объемов перевозок. Перечень мер не окончательный. Общий пакет поддержки экономики в США должен составить 1,3 трлн. долларов. Вот это я понимаю. Это поддержка экономики, а не тот фиговый листок, который предлагает российское руководство.
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