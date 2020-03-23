Владельцы АЗС заявили о возможном росте цен на бензин из-за коронавируса

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Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, дизеля и других нефтепродуктов на период пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на письмо президента НТС Павла Баженова.

НТС ожидает снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами правительства по ограничению передвижений людей, говорится в письме. Но бензин, газомоторное и дизельное топливо являются «стратегически значимым продуктом» потребительского и оптового рынка, обеспечивающего в том числе бесперебойные поставки товаров первой необходимости, к которым относятся продукты питания и лекарственные средства, указывает Баженов.

НТС предложил Михаилу Мишустину среди прочих мер: приостановить действие премий, снять с АЗС штрафы, отсрочить страховые взносы и налоги.