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Владельцы АЗС заявили о возможном росте цен на бензин из-за коронавируса

23:47 23.03.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, дизеля и других нефтепродуктов на период пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на письмо президента НТС Павла Баженова.

НТС ожидает снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами правительства по ограничению передвижений людей, говорится в письме. Но бензин, газомоторное и дизельное топливо являются «стратегически значимым продуктом» потребительского и оптового рынка, обеспечивающего в том числе бесперебойные поставки товаров первой необходимости, к которым относятся продукты питания и лекарственные средства, указывает Баженов. 

НТС предложил Михаилу Мишустину среди прочих мер: приостановить действие премий, снять с АЗС штрафы, отсрочить страховые взносы и налоги.

Темы: Коронавирус, Бензин, Нефтяная промышленность в России
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Комментарии читателей
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24.03.2020, 07:50
Гость: этт

это дивиз правительства относительно народа?
24.03.2020, 07:35
Гость: Рустем

Проше:всегда, даже без повода.
24.03.2020, 07:23
Гость: ага

парадокс в том , что нет ни одной причины за последние 30 лет чтобы что-то подешевело, если не считать человеческие жизни которые были бесценны и вдруг "обесценились". Полно стало газовых, нефтяных, банановых, банковских, страховых, спортивных и шоу ... миллионеров. Появились мусорные, капремонтные, сотовые, телевизионные, интернетные, бензиновые, медицинско-масочные ... а совести, справедливости и человечности все меньше и меньше. Вперед в будущее, в средние века, а то еще дальше, когда отношение между людьми определялись не от каждого по возможностям и каждому по труду, а силой и дубиной, властью и деньгами. Почему должен дорожать бензин если нефть как бы стала "дешевой", да потому что стоимость бензина не зависит от стоимости нефти вопреки здравому смыслу и современной икономики. Граждане же в канистры нефть не покупают, а собственники скважин и приисков могут все брать почти даром и отправлять на свои НПЗ, перегонять в топливо и получать еще большие сверхприбыли.
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