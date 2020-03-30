За что можно ненавидеть российских олигархов. Коронавирус показал

Именно Британии Абрамович решил помочь в борьбе с эпидемией коронавируса

Американские, европейские, китайские, индийские бизнесмены соревнуются в благотворительности в борьбе с пандемией коронавируса и её экономическими последствиями, российские бизнесмены в основном жлобствуют, думая только о себе.

Яхта Eclipse Романа Абрамовича. Фото Keld Gydum с сайта ru.wikipedia.org

Российские олигархи развили бешеную активность в связи с распространением коронавируса. Они деятельно готовятся к самоизоляции в своих особняках, виллах и дворцах на Рублёвке, Карибах, Сейшелах, Мальдивах или в Израиле, скупая для себя любимых, детей, жён и любовниц дефицитные ИВЛ – аппараты для искусственной вентиляции лёгких, кислородные концентраторы и нанимая медперсонал, создавая конкуренцию больницам, где этих устройств не хватает. Об этом пишут российские издания, внимательно следящие за образом жизни и похождениями российской "элиты".

Увы, раскошелиться для общественных нужд даже по такому экстраординарному случаю нувориши не жаждут. Хотя основу их богатства составляет прикарманенная в 90-е годы через криминальные схемы общенародная собственность.

Это вроде бы подразумевает, что своему народу они кое-чего должны. Однако на борьбу с коронавирусом большинство из них не выделили – и, похоже, не собираются – ни копейки, что, впрочем, неудивительно. Для русских не секрет, как к ним относится их элита, и что она из себя представляет. Народ, впрочем, и сам её презирает и однажды очень сильно накажет.

Пока что представители высшей российской бизнес-элиты, способные процветать лишь в условиях "блатного капитализма", либо многозначительно молчат, либо "помогают" правительству и обществу "идеями", советами, а то и критикой. Лишь совсем небольшая группа самых умных и продвинутых с большим опозданием по сравнению с их "коллегами" на Западе (и не только!), которым все они восхищаются, но чей опыт готовы заимствовать лишь в части того, что им выгодно, сподобилась на благотворительность. Не слишком-то щедрую, да и то в основном на словах.

Как у нас?

Так, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин первым пообещал пожертвовать 1 миллиард рублей на борьбу с коронавирусом. Эти деньги он намерен перевести НКО, которые помогают социально незащищённым гражданам.

Точно такую же сумму готова заплатить "Альфа-групп" Михаила Фридмана. Она обещает отдать на борьбу с эпидемией коронавируса чистую прибыль своей инвесткомпании А1.

Свой вклад в это благородное дело решил внести и владелец "нашего "Челси" Роман Абрамович, обладающий, по данным журнала "Форбс", десятым по величине состоянием в России и девятым – в Британии. Именно ей, несмотря на доставленные недавно Абрамовичу англичанами неприятности, он и решил помочь в борьбе с эпидемией коронавируса. Его отель с обслугой передаётся для проживания врачей, борющихся с COVID-19 в соседнем лондонском госпитале. И это почти всё…

Алфавит щедрости

А как обстоит с этим дело на Западе, который мы обычно ругаем? Совершенно иначе. Даже медиамагнат и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, которого критики обвиняют в том, что он обогатился на сотрудничестве с мафией (то есть в условиях, весьма похожих на "нашенских" нуворишей), пожертвовал 10 миллионов евро (850 миллионов рублей) на поддержку медучреждений своей любимой Ломбардии, по которой коронавирус ударил сильнее всего.

Упоминавшийся выше наиболее авторитетный по части богатства и миллиардеров журнал "Форбс" ещё 17 марта составил обширнейший список "богатейших людей мира, принимающих участие в противостоянии пандемии коронавируса". Русских в нём всего двое. Уже упоминавшийся неравнодушный к Англии Абрамович и миллиардер Игорь Рыбаков, который обеспечивает москвичей медицинскими масками – до девяти в одни руки. В какую сумму обойдётся обоим их благотворительность, не указано.

А вообще интересный это список, давайте пробежимся по нему. Чтобы стало понятнее, чем отличаются "нашенские" капиталисты от всех остальных. Этот список составлен в алфавитном порядке, поэтому самые большие благотворители в нём не самые первые. Их вклад в это благородное дело различен и продиктован не столько пиаром, в котором они, будучи давно раскрученными по этой части, не особенно нуждаются, сколько заботой о людях и общественных интересах, которые они не отделяют от личных.

Билл Акман, американский предприниматель, ​​основатель Pershing Square, крупно рискнув, получил прибыль в размере 2,6 миллиарда долларов за хеджирование коронавируса, основную часть которой выделил на финансирование компании Covaxx, разрабатывающей наборы антител к коронавирусу.

Анил Агарвал, индийский миллиардер, пожертвовал на борьбу с распространением COVID-19 13,1 миллиона долларов.

Микки Арисон, американо-израильский предприниматель, пожертвовал 1 миллион долларов и предложил правительству США предоставить несколько огромных круизных лайнеров для превращения их в плавучие госпитали.

Джорджо Армани, всемирно известный итальянский модельер и предприниматель, сразу же перенацелил работу всех фабрик на выпуск одноразовой медицинской спецодежды, выделил 2,2 миллиона долларов госпиталям в Милане, Риме, Бергамо и других итальянских городах, а также местному МЧС.

Бернар Арно, французский миллиардер, производитель предметов роскоши, наладил на трёх парфюмерных фабриках производство дезинфицирующего средства для рук, которое бесплатно распространяется нуждающимся. Он обязался также поставить французам не менее 40 миллионов медицинских масок, заплатив лишь в первую неделю за их доставку 5,4 миллиона долларов.

Стив Баллмер, американский бизнесмен, сделал целую серию пожертвований – 1 миллион долларов нуждающимся в Лос-Анджелесе, 3 миллиона ушло в Сиэтл, ещё полмиллиона – в другой штат.

Итальянская предпринимательская семья Бенеттон выделила 3,2 миллиона долларов на нужды госпиталей в Милане, Риме и Тревизо.

Джефф Безос, богатейший американский бизнесмен, основатель интернет-компании Amazon, инвестировал 20 миллионов долларов в Инициативу по развитию диагностики AWS. Amazon открыл 100 тысяч новых вакансий на полный и неполный рабочий день в США. Компания пожертвовала 1 миллион долларов США на чрезвычайные фонды по борьбе с COVID-19 в Вашингтоне, создала фонд помощи для малого бизнеса в размере 5 миллионов долларов и внесла 1 миллион долларов в новый фонд в Сиэтле, чтобы помочь пострадавшим от COVID-19. При этом в США раздаётся критика: Безос для помощи согражданам мог бы сделать и больше.

Артур Бланк, американский бизнесмен, выделил на борьбу с коронавирусом 5,4 миллиона долларов.

Майкл Блумберг, один из богатейших людей США, экс-мэр Нью-Йорка, пожертвовал на борьбу с эпидемией коронавируса 40 миллионов долларов. Это лучше, чем ничего. Но для него это мало. Причина тут заключается в том, что миллиардер сильно поиздержался на политике.

Список длинный – дальше только самое-самое. Обратите внимание – мы всё ещё на букве "Б", хотя большинство фигурантов благотворительности в этой части списка было пропущено. Чтобы никого не утомлять перечислениями, давайте в дальнейшем остановимся только на самых выдающихся примерах. Билл Гейтс, создатель Microsoft, выделил 100 миллионов долларов на проекты в различных странах мира на поддержку усилий в борьбе с пандемией.

Американские предприниматели Фил Найт и Ральф Лорен выделили на борьбу с коронавирусом по 10 миллионов долларов каждый.

Знаменитые китайские бизнесмены Ли Кашин и Джек Ма (Ма Юнь) раскошелились соответственно на 13 и 14 миллионов долларов. Они несут в связи с пандемией и другие расходы, снабжая Гонконг, США, Италию, многие другие страны соответствующими медицинскими препаратами и оборудованием.

Никки Оппенхаймер и Йоханн Руперт, богатейшие люди Южной Африки, выделили 57,1 миллиона долларов на помощь мелкому бизнесу и наёмным работникам, пострадавшим от прихода коронавируса.

Ну и, наконец, Марк Цукерберг, один из основателей и руководитель компании Facebook, предоставил 100 миллионов долларов на помощь малому бизнесу плюс 20 миллионов на чисто медицинские цели. Эту сумму он обещал нарастить.

Список благотворителей постоянно пополняется. К бизнесменам начали присоединяться известные футболисты вроде Криштиану Роналду, пожертвовавшего почти 2 миллиона долларов на борьбу с эпидемией коронавируса в своей родной Португалии, видные общественные фигуры…

Выводы из всего этого делайте сами.