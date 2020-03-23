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Богатые россияне раскупили аппараты для искусственной вентиляции легких

16:50 23.03.2020
Вентилятор на посту отделения реанимации. Фото Rcp.basheer с сайта wikimedia.org
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Богатые граждане России начали активно закупать аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для того, чтобы обустроить себе домашнюю клинику на случай, если кто-либо из них заболеет коронавирусом в тяжелой форме.

Журналистам издания The Moscow Times удалось пообщаться с представителем одной из самых богатых семей России, проживающим на Рублёвке. По его словам, он смог приобрести один аппарат за 1,8 миллиона рублей, но когда попытался купить еще два таких «вентилятора» (так их называют медики), то московские поставщики заявили об отсутствии устройств в продаже и 8-месячном листе ожидания.

Данную ситуацию подтвердили и сотрудники более 10 продающих медоборудование российских компаний. По информации издания, у всех поставщиков в настоящее время имеются листы ожидания без указания конкретных дат.

Как отметили в одной из таких компании, со складов был распроданы все аппараты и сейчас компания рассчитывает на международных партнёров. Представители других компаний рассказали, что частные покупатели обеспечили треть объема продаж в последние две недели.

Темы: Коронавирус, Болезни и их лечение
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Комментарии читателей
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23.03.2020, 22:25
Гость: Сердечник

может как эпидемия пройдёт подарят больницам
23.03.2020, 21:50
Гость: А почему не пишут

об американских "Геркулесах", везущих помощь
в Италию.
23.03.2020, 21:47
Гость: Он - вирус

через бронированное стекло избирательно
богатых выбирает -они сладенькие.
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