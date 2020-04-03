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Число россиян, готовых пройти упрощенное банкротство, увеличилось вдвое

16:50 3.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Исследование Финансового университета при правительстве РФ показало, что 5% жителей крупных и средних городов готовы пройти процедуру упрощенного банкротства. Это в два раза больше, чем год назад.

Еще 3% россиян готовы сегодня попросить банк о кредитных каникулах или знают о подобных намерениях среди своих друзей и знакомых, что вчетверо больше, чем год назад. Предположительно, в 2020 году число получателей подобной льготы может составить до 200 000 человек, исходя из данных за март.

На прошлой неделе в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили ТАСС, что россияне, долг которых составляет от 50 000 до 700 000 рублей, смогут подавать заявления о процедуре внесудебного банкротства бесплатно через многофункциональные центры или через арбитражного управляющего.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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03.04.2020, 17:36
Гость: Штурман

Банкротство затронет не 5% предпринимателей ( она уже в прошлом году была выше),а более 50%. Тюремный режим для мелкого и среднего бизнеса это не неудобства,а уже смерть.Все путем и скоро в России останутся одни акулы бизнеса,а прочим буржуям скатертью дорога обратно в рабочий класс.
03.04.2020, 17:12
Гость: kvz

Учите русская язык, билат, не "в двое", а "вдвое".
03.04.2020, 17:02
Гость: stalker

Это и есть рост благосостояния граждан страны в ходе реализации "национальных проектов" ? Ха-ха.
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