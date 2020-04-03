Число россиян, готовых пройти упрощенное банкротство, увеличилось вдвое

16:50

Исследование Финансового университета при правительстве РФ показало, что 5% жителей крупных и средних городов готовы пройти процедуру упрощенного банкротства. Это в два раза больше, чем год назад.

Еще 3% россиян готовы сегодня попросить банк о кредитных каникулах или знают о подобных намерениях среди своих друзей и знакомых, что вчетверо больше, чем год назад. Предположительно, в 2020 году число получателей подобной льготы может составить до 200 000 человек, исходя из данных за март.

На прошлой неделе в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили ТАСС, что россияне, долг которых составляет от 50 000 до 700 000 рублей, смогут подавать заявления о процедуре внесудебного банкротства бесплатно через многофункциональные центры или через арбитражного управляющего.