Кремль посоветовал бизнесу пользоваться существующими мерами поддержки

22:24

В Кремле следят за изменением экономической ситуации в стране и в курсе самых пессимистических сценариев, обнародованных аналитиками, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, обстановка сейчас непростая и беспрецедентная. На вопрос, что делать бизнесу до конца этого месяца, объявленного нерабочим, Песков ответил, что предпринимателям следует «пользоваться мерами поддержки, которые есть сейчас», пишет «Коммерсант».

«Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки»,— сказал журналистам господин Песков.

Вопрос о плане действий властей в случае массового закрытия предприятий Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и в правительство. Ранее торгово-промышленная палата прогнозировала разорение 3 млн предпринимателей и потерю работы 9 млн человек.

Дмитрий Песков также ответил, почему во втором обращении к гражданам Владимир Путин не поднял вопрос о дополнительных мерах поддержки предпринимательства. «Потому что неделю тому назад был озвучен пакет мер по поддержке бизнеса. В течение нескольких дней эта инициатива была формализована, оформлена законодательно и документально. Сейчас появилась возможность использовать де-факто и де-юре этот набор мер»,— сказал он.

Дмитрий Песков добавил, что дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу будут приниматься в зависимости от результатов первого пакета помощи. «Сначала нужно проанализировать, насколько эффективен тот набор мер, который только буквально накануне стал реализовываться, согласитесь, что это логично»,— добавил он.