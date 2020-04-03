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Кремль посоветовал бизнесу пользоваться существующими мерами поддержки

22:24 3.04.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Дмитрий Песков. Стоп-кадр видео
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В Кремле следят за изменением экономической ситуации в стране и в курсе самых пессимистических сценариев, обнародованных аналитиками, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, обстановка сейчас непростая и беспрецедентная. На вопрос, что делать бизнесу до конца этого месяца, объявленного нерабочим, Песков ответил, что предпринимателям следует «пользоваться мерами поддержки, которые есть сейчас», пишет «Коммерсант».

«Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки»,— сказал журналистам господин Песков.

Вопрос о плане действий властей в случае массового закрытия предприятий Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и в правительство. Ранее торгово-промышленная палата прогнозировала разорение 3 млн предпринимателей и потерю работы 9 млн человек.

Дмитрий Песков также ответил, почему во втором обращении к гражданам Владимир Путин не поднял вопрос о дополнительных мерах поддержки предпринимательства. «Потому что неделю тому назад был озвучен пакет мер по поддержке бизнеса. В течение нескольких дней эта инициатива была формализована, оформлена законодательно и документально. Сейчас появилась возможность использовать де-факто и де-юре этот набор мер»,— сказал он.

Дмитрий Песков добавил, что дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу будут приниматься в зависимости от результатов первого пакета помощи. «Сначала нужно проанализировать, насколько эффективен тот набор мер, который только буквально накануне стал реализовываться, согласитесь, что это логично»,— добавил он.

Темы: Коронавирус, Малый бизнес
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Комментарии читателей
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04.04.2020, 00:17
Гость: кадет - ложь довлеет над Россией

Про какой бизнес космополиты во власти говорят. Про воровской сырьевой, которым они незаконно завладели при развале СССР? Другого реального классического производственного бизнеса в стране давно уже нет. Бубнят про либерализм, про рынок. А где вы видите классический либерализм?
Где независимая конкуренция? Где доступные кредиты? Ничего нет.
04.04.2020, 00:13
Гость: Какой нации?

Еврейской, что ли?
03.04.2020, 23:54
Гость: Макар

Малый бузинес...средний... А как быть тем, кто работает в серую или сам-по-себе...не числится безработным... Этих людей как бы и нет вовсе, не существует,..а ведь таких миллионы, огромное количество...
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