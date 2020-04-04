Лучшие кредитные карты в 2020 году

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Кредитная карта – выгодный банковский продукт с массой преимуществ

Если следовать некоторым требованиям, то она может не только бесплатной, но и приносить прибыль своему владельцу. мы расскажем о лучших кредитных картах от российских банков.

© KM.RU, Илья Шабардин

ТОП-5 самых выгодных кредиток

Аналитики сервиса Brobank тщательно изучили рынок и подобрали для вас карты с выгодными тарифами.

1. На первой позиции – кредитка от УБРиР. Главный плюс этого продукта – длительный льготный период, который составляет 240 дней. Таких условий не предлагают больше ни в одном банке. Ежемесячно взимается плата в размере 599 рублей. Она не списывается, если сумма покупок за 30 дней превысила 60 000 рублей.

2. На втором месте Росбанк. По его кредитной карте грейс-период длится 120 дней. Максимальный лимит равен 1 000 000 рублей. Бесплатное ежемесячное обслуживание получат клиенты, которые потратят на покупки более 15 000 рублей в месяц. При оформлении карты с лимитом до 100 000 рублей нужен только паспорт. При более высоких суммах потребуется справка о доходах.

3. Почетное третье место занимает Альфа-Банк. Его карта «100 дней без процентов» имеет ряд преимуществ. Льготный период действует 100 дней и распространяется он как на расчеты в торговой сети, так и снятие наличных. Такие условия встречаются очень редко. Бесплатно снимать в банкоматах можно до 50 000 рублей.

4. Четвертое место принадлежит Райффайзенбанку. Здесь выдают кредитку с льготным периодом 110 дней. За снятие наличных не взимается комиссия. Для бесплатного обслуживания нужно потратить за месяц больше 8 000 рублей.

5. Замыкает наш рейтинг карта МТС Банка. Бесплатно пользоваться заемными средствами можно в течение 111 дней. Клиент получает дополнительный бонус – 5% кэшбека от потраченной суммы на покупки.

Указанные выше кредитки можно получить по одному паспорту. Если вы можете документально подтвердить свои доходы, то советуем обратить внимание на предложения Промсвязьбанка, ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка. По их картам всегда действуют выгодные тарифы и устанавливаются высокие лимиты. По окончанию льготного периода начисляются проценты по минимальной ставке. Подробнее вы можете узнать в этой статье.

Как получить кредитку

Процедура оформления кредитной карты включает следующие этапы:

1. Изучение условий в разных банках и выбор самого выгодного предложения.

2. Заполнение анкеты на сайте финансового учреждения или его отделении.

3. Принятие решения.

4. Подписание договора на обслуживание счета.

5. Эмиссия именной карты – срок от 5 до 10 дней.

6. Получение карты в отделении или через курьера.

7. Активация карты – в банкомате или в колл-центре банка.

Сразу же после активации клиент может использовать карту для расчетов и снятия наличных в России и за ее пределами. Все вопросы по работе с картой можно задать в колл-центре.

Советы заемщикам

От того насколько грамотно будет действовать заемщик, зависит переплата по его кредитке. Приведем несколько рекомендаций, о которых должен помнить каждый клиент:

• не спешите с принятием решения – внимательно изучите рынок, почитайте отзывы действующих заемщиков;

• разберетесь в правилах отсчета грейс периода. У каждого банка – свои законы. Один ведет отсчет от первого числа каждого месяца, второй – от даты первой операции, а третий – от момента активации. Нужно знать точно, до какого числа и сколько платить денег, чтобы воспользоваться льготной ставкой;

• выбирайте карту, соответствующую ваших финансовым возможностям и потребностям. У вас есть автомобиль – откройте карту с кэшбеком на АЗС, часто путешествуете – обратит внимание на кобрендинг с авиакомпаниями.

У вас есть отличная возможность пользоваться картой бесплатно и частично компенсировать свои затраты на ежедневные покупки.

