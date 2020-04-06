Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть

13:21

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне, пишет РИА Новости.

"Если Россия и Саудовская Аравия не договорятся, я введу очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", — заявил Трамп, добавив, что США "не хотят покупать иностранную нефть".

Ранее Трамп утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на десять или даже 15 миллионов баррелей в день. При этом сами США сокращать добычу нефти не намерены.

Официально ни о каких договоренностях не сообщалось. В четверг Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран — участниц сделки ОПЕК+ и других государств "с целью достижения справедливого соглашения и восстановления баланса на нефтяных рынках".