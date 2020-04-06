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Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть

13:21 6.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне, пишет РИА Новости.

"Если Россия и Саудовская Аравия не договорятся, я введу очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", — заявил Трамп, добавив, что США "не хотят покупать иностранную нефть".

Ранее Трамп утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на десять или даже 15 миллионов баррелей в день. При этом сами США сокращать добычу нефти не намерены.

Официально ни о каких договоренностях не сообщалось. В четверг Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран — участниц сделки ОПЕК+ и других государств "с целью достижения справедливого соглашения и восстановления баланса на нефтяных рынках".

Темы: Дональд Трамп, США, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 15:02
Гость: Хмы

базар всё отрегулирует, народ пойдет в другую керосиновую лавку.
06.04.2020, 14:45
Гость: Стасик Потоцкий

Не является ли предложение Дональда Трампа нарушением правил ВТО?
Да ещё и в условиях пандемии COVID-19.
06.04.2020, 14:17
Гость: Трампушка

норовит не горло взять. А поглядим, как приползет.
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