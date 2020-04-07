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Госбанки резко ускорили вывоз золота из России

22:42 7.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Из России резко ускорился вывоз золота, следует из статистики Федеральной таможенной службы.

За январь-февраль для продажи за рубеж российскую границу пересекли 17 тонн драгметалла на сумму 854 млн долларов, сообщила ФТС в понедельник, 6 апреля.

Экспорт золота взлетел в 7 раз относительно того же периода прошлого года. Главным направлением остается Лондон - крупнейший в мире центр торговли физическим слитками. За первые два месяца 2020 года в столицу Британии было вывезено 15,4 тонны на 775 млн долларов, пишет Finanz.ru.

К активным продажам золота подключились госбанки, которые в течение прошлого года скупали драгметалл и утроили его запасы в хранилищах, следует из отчетности на сайте ЦБ.

Крупнейшим продавцом стал ВТБ (он же крупнейший держатель): за январь-февраль из хранилищ второго по активам госбанка России ушло 9 тонн золота, в том числе 2,2 тонны в феврале.

Сбербанк продавал золото с ноября прошлого по январь текущего года - 5,5 тонны в сумме за три месяца.
Запасы Газпромбанка сократились на 2,2 тонны тонны за февраль и 5,8 тонны за предыдущие три месяца. Просвязьбанк продавал золото в ноябре-январе (4,6 тонны), после чего поставил операции на паузу.

«Открытие», продавший 4 тонны в конце прошлого года, начал закупать, добавив в хранилища 0,7 тонны.

В сумме за январь-февраль банки продали 9 тонн золота из запасов, объем которых за прошлый год взлетел с 38 до 92 тонн.

Темы: Экономика
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Комментарии читателей
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08.04.2020, 00:29
Гость: Ray Bloom

Шайка крыс готовятся бежать с корабля.
08.04.2020, 00:20
Гость: Шо шо?

Золото продают.
08.04.2020, 00:09
Гость: вы

полагаете вождь не в курсе?
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