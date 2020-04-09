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Володин назвал рост цен на некоторые продукты беспределом

12:55 9.04.2020
Продукты питания
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал "беспределом" рост цен на отдельные продукты, пишет РИА Новости.

Отмечается, что видеоконференция прошла в рамках онлайн встречи фракции "Единой России" с правительством.

По словам Володина, крупные торговые сети взвентили ценники на ряд продуктов настолько, что это буквально "съест" любую материальную помощь, а также заработки рядовых людей. Он добавил, что на некоторые продукты цены завышены в десятки раз.

"Мне только что дали справку по торговым сетям — "Пятерочка", "Лента", "Магнит", которые объявили на торгах желаемую цену закупки плодоовощной продукции: по огурцу. Они закупают по 27,50 рубля за килограмм, а уже реализуют за 149,9 рубля. <...> Такая же ситуация по помидорам, такая же ситуация по другой плодоовощной продукции. Уже не говорим о лимонах и не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела", — рассказал Володин.

По мнению председателя Госдумы, "этот беспредел необходимо остановить" и он попросил кабмин взять этот вопрос на особый контроль.

"Правильно было бы не только остановить, осудить, предупредить. Они что творят? Вот этот вопрос думаю, что, Михаил Владимирович, можно было бы, учитывая, что у вас сейчас будет заседание правительства, озвучивать. Совесть теряют последнюю. Нельзя так", — заключил Володин.

Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила более 180 стран. ВОЗ сообщает о более чем 1,35 миллиона больных, из которых почти 80 тысяч умерли. Лидеры по количеству случаев инфицирования — США, Испания и Италия. В Китае, откуда распространился коронавирус, уже объявили об окончании эпидемии.

В России 10 131 заразившихся, 76 скончались, почти 700 выздоровели. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

Темы: Михаил Мишустин, Глава правительства России, Государственная Дума РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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09.04.2020, 15:47
Гость: Надо

не нюни разводить: "этот беспредел необходимо остановить", а карать! Спекуляции и морадерство уже начались с масок, что пустобрехством заниматься?! Давно пора с этим навести жесткий порядок!
09.04.2020, 15:25
Гость: Carlos

Вы думаете, что если бы были законы, они стали бы щемить хвост торгашам?
09.04.2020, 15:23
Гость: шаман

Суров начальник "отстойника",то грозится всех взять "на карандаш" ,кто не за поправки и "обнуление",теперь беспредел,все как у реальных пацанов.
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