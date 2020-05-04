«ПРАМО-ЭЛЕКТРО» — производитель надежного электрооборудования и других комплектующих

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Продукция завода устанавливается на технику таких брендов, как «КамАЗ», «ЗиЛ», LADA

ООО «Прамо-Электро» — один из флагманов ЗАО «ПРАМО» (концерна Производителей Автомобильного и Моторного Оборудования). Завод с более чем 100-летней историей (работает с 1917 года) занимается производством электрооборудования и автокомпонентов для сегментов OEM, OES и Aftermarket.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям ISO 9001:2015. Кроме того, в 2017 году получен сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту автомобильной промышленности IATF 16949:2016.

Продукция OEM, поставляемая на сборочные конвейеры

ООО «Прамо-Электро» поставляет электрооборудование и навесные компоненты на заводы 16 компаний из России и стран СНГ. Имеются сертификаты поставщика «Группы ГАЗ», «Соллерс» и других крупнейших игроков рынка.

На конвейеры производителей автомобилей, тракторной и другой техники поставляются:

Генераторы. Есть модели для легковых авто, грузовиков, тракторной и специальной техники. В ассортименте — модели с номинальным напряжением 14 и 28 В.

Стартеры. В ассортименте — модели на 1.4-8.2 кВт с редуктором и без.

Детали омывателей: насосы, трубопроводы, тройники и пр.

Термостаты и термосиловые датчики. В ассортименте есть модели с разными температурами открытия: 70, 80, 82, 85, 90o. Используемые компанией технологии гарантируют точность на уровне ±2 градусов.

Блоки контрольных ламп. Используются для контроля состояния различных систем автомобильной и другой техники.

ДТОЖ, топливные электромагнитные клапаны, регуляторы напряжения, свечи накаливания, электродвигатели и пр.

Ознакомиться с полным перечнем продукции OEM-качества можно на официальном сайте https://eltra-group.ru/. Здесь же можно заказать поставки необходимых компонентов.

Продукция завода устанавливается на технику таких брендов, как «КамАЗ», «КрАЗ», «УАЗ», «МАЗ», «ЗиЛ», «ПАЗ», LADA и пр.

Запчасти для OES и Aftermarket

Потребители изделий сегмента OES — компании, занимающиеся гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Среди них ООО «Коммерческие автомобили-Группа ГАЗ», ООО «СТФК «КАМАЗ», АО «Лада-Имидж» и другие официальные представители брендов.

Сегмент OES представлен генераторами стартерами, электродвигателями, а также комплектующими для их ремонта и восстановления. Также в него входят датчики, регуляторы, клапаны и другая продукция.

Что касается комплектующих и запасных частей для «Афтемаркет», их продажей занимается официальный дистрибьютор предприятия, компания ООО «ПРАМО». У нее имеется развитая дилерская сеть на территории РФ (более 70 представителей). Поставки запасных частей и автокомпонентов ведутся напрямую от изготовителя. Переплачивать посредникам не потребуется.