Облачная бухгалтерия: плюсы и минусы

17:22

Многие компании сейчас вынуждены экономить

И если еще несколько лет тому назад владельцы предприятий могли себе позволить отложить точечные управленческие решения на потом, то уже сегодня, в условиях пандемии (и после нее), от сокращения затрат на бизнес не уйти.

Часть из них отказались от ненужных, по их мнению, сервисов, кто-то переехал в офис «попроще», кто-то сократил штат сотрудников.

Однако существуют такие статьи расходов, от которых разумнее всего не отказываться. Например, это касается 1С, т.к. без нее объективно приостановится вся коммерческая деятельность. Другое дело, что на ней тоже можно сэкономить.

Считается, что 1С бухгалтерия в облаке будет обходиться пользователю дешевле и что при этом она практически ничем не отличается от обычной версии программы - это правда. Однако будет правильно, если мы разберем ее плюсы и минусы и тем самым разложим ее, что называется, «по полочкам».

Начнем с минусов.

Прямая зависимость от интернета

Даже несмотря на то, что пользоваться сервисом 1С Онлайн можно на скорости подключения от 128 Кб/с, стабильный канал связи все же необходим. Конечно, назвать это безусловным минусом нельзя, т.к. интернет есть в свободном доступе как для физических, так и для юридических лиц.

Малое предприятие… Очень малое

Если мы говорим о бизнесе индивидуального предпринимателя (который прекрасно справляется со всем сам), микропредприятии с одним бухгалтером, сельском магазине то, действительно, смена коробочной версии 1С на ее облачное решение будет излишней мерой, т.к. предполагается, что пользователь может работать с одного девайся, как правило, стационарного компьютера.

Нет времени знакомиться с сервисом

Даже сейчас, в 2020 году, не все знакомы с программой 1С. Например, микропредприятия, где и финансовые обороты, и темп деловой активности позволяют вести простейшие операции в Excel или вообще на бумаге. Если нет времени и желания на изучение новой системы учета, облако будет не интересно.

А какие плюсы?

У облачной бухгалтерии плюсов гораздо больше, чем минусов в сравнении с «коробочной» 1С. Те, кто работает в облаке уже дано, не дадут соврать, что:

1. Есть широкий выбор конфигураций программы, в том числе и ряд узкоспециализированных. Например, «1С:Предприятие 8 бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия»;

2. Техническая поддержка пользователей 24/7 без отрыва от рабочего места;

3. Возможность забрать или перенести свою базу;

4. Иметь доступ к бухгалтерским данным компании с любых устройств (ноутбука, стационарного компьютера, планшета, смартфона), в любой точке планеты, где есть интернет.

5. Есть возможность существенно сэкономить на аренде, если оплатить годовую подписку одним платежом;

6. Работать в облачной бухгалтерии можно даже на более «слабом» компьютере, т.к. большую часть трудозатрат по обеспечению работы ПО берет на себя компания-поставщик;

7. Клиентские данные надежно защищены, т.к. хранятся на промышленных серверах.