Пенсионный фонд РФ может недосчитаться триллиона рублей доходов

14:39

Рецессия в экономике и всплеск безработицы ударили по бюджету Пенсионного фонда России.

ПФР, собирающий с каждого работающего по 22% от зарплаты, может недосчитаться триллиона рублей доходов в этом году при средней цене нефти 27 долларов за баррель, пишет Finanz.ru со ссылкой на «Центр развития» Высшей школы экономики.

Это 11% доходов фонда, заложенных в закон о федеральном бюджете. Всего в ПФР планировали собрать 5,633 триллиона рублей - на 389 млрд (7,3%) больше, чем в 2019-м.

Сборы с населения, впрочем, покрывают лишь чуть больше половины суммы, которую фонд должен потратить на выплаты пенсионерам - 8,999 трлн рублей.

Разницу в виде трансфера оплачивает федеральный бюджет: до пенсионной реформы он обеспечивал почти половину бюджета ПФР, на текущий год власти запланировали снижение этой доли до 36,5%.

