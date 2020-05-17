]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Пенсионный фонд РФ может недосчитаться триллиона рублей доходов

14:39 17.05.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Рецессия в экономике и всплеск безработицы ударили по бюджету Пенсионного фонда России.

ПФР, собирающий с каждого работающего по 22% от зарплаты, может недосчитаться триллиона рублей доходов в этом году при средней цене нефти 27 долларов за баррель, пишет Finanz.ru со ссылкой на «Центр развития» Высшей школы экономики.

Это 11% доходов фонда, заложенных в закон о федеральном бюджете. Всего в ПФР планировали собрать 5,633 триллиона рублей - на 389 млрд (7,3%) больше, чем в 2019-м.

Сборы с населения, впрочем, покрывают лишь чуть больше половины суммы, которую фонд должен потратить на выплаты пенсионерам - 8,999 трлн рублей.

Разницу в виде трансфера оплачивает федеральный бюджет: до пенсионной реформы он обеспечивал почти половину бюджета ПФР, на текущий год власти запланировали снижение этой доли до 36,5%.
 

Темы: Экономическая ситуация в России, Пенсионный фонд РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.05.2020, 19:06
Гость: demos

Тоже верно, зачем холопам пенсии? Они сами выбирают власть по себе. Жаль только, что отсталость нашего общества упирается в отсутствие дифференциации штанов и легального восстановления крепостного права.
17.05.2020, 18:56
Гость: 007

А какие могут быть доходы у ПФР? ПФР аккумулирует деньги налогоплательщиков, чтобы потом при выходе каждого россиянина на пенсию возвращать россиянам их же денежные средства! А то, что путинцы все растащили под победные реляции Соловьева и Киселева -это уже воровство федерального масштаба...
17.05.2020, 18:32
Гость: Юрий СПб

Как было бы хорошо, если бы мы недосчитались пенсионного фонда.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации