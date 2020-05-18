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Минсельхоз поддержал упрощение допуска ГМО-продукции в Россию

12:12 18.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Губернаторы ряда российских регионов выступили с предложением отменить упрощенный ввоз в Россию генетически модифицированной сои и шрота для кормов сельскохозяйственных животных. 

Как пишет РБК, соответствующее постановление было принято 16 апреля 2020 года. Оно освобождает от госрегистрации генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, предназначенные на корм. Безопасность подобной продукции должна быть подтверждена только Россельхознадзором.

Отмены этого документа требуют губернаторы Калининградской, Белгородской, Курской и Липецкой областей. Они считают, что это откроет возможности недобросовестной конкуренции со стороны американских производителей, что поставит под угрозу реализацию отечественных проектов по производству сои и может нанести ущерб продовольственной безопасности и социально-экономическому положению сельских жителей.

Против предложения вновь ужесточить правила ввоза продуктов с ГМО выступает Минсельхоз РФ. В ведомстве считают, что отмена госрегистрации для подобной продукции позволит не допустить роста себистоимости продукции животноводства. Нынешнее постановление обеспечивает ввоз в Россию соевых бобов и соевого шрота, необходимых предпритиям животноводческой отрасли.

Ранее в России был ужесточен оборот сельхозпродукции с ГМО. В 2016 году был запрещен ввоз и выращивание растений, чей генотип был изменен с использованием методов генной инженерии. Продукция с ГМО допускалась в страну только после прохождении процедуры госрегистрации.

Темы: Сельское хозяйство в России
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Комментарии читателей
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18.05.2020, 18:51
Гость: Гость

Допуск ГМО в Россию угрожает нац. безопасности, подорвет здоровье людей. Секретарем Совбеза - папаша Патрушев, его сыночек, младший Патрушев, бывший банкир Сельхозбанка - министр сельского х-ва. Минсельхоз, разрешая ввоз из США в страну дешевых соевых комбикорма и шрота для скота, содержащих ГМО, обрушит производство собственного комбикорма без ГМО, разорит окончательно с/х-во этих областей, но зато получит похвалу Америки. В СССР во Владимиркой, Ярославской областях каждый клочек земли был засеян рожью, ячменем, овсом и пшеницей из которых получалось прекрасное зерно, в т.ч. и фуражное. Накосить на корову травы и приготовить сено, было проблемой, косили лужайки в лесу, т.к. все было засеяно. За 30 лет вот такие совбезовцы и бывшие КГБэшники и ФСБэшники разорили все колхозы и совхозы, пахотные земли умники раздали "крестьянам", которые их запустили и зарастили мелколесьем, бурьяном и борщевиком. Теперь же они принялись угробить производство собственных зерновых без ГМО, которые немножко подороже, чем из США.
18.05.2020, 18:11
Гость: Не продался,

все правительство у них на окладе.
18.05.2020, 18:09
Гость: А любимое

пальмовое масло?
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