Минсельхоз поддержал упрощение допуска ГМО-продукции в Россию

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Губернаторы ряда российских регионов выступили с предложением отменить упрощенный ввоз в Россию генетически модифицированной сои и шрота для кормов сельскохозяйственных животных.

Как пишет РБК, соответствующее постановление было принято 16 апреля 2020 года. Оно освобождает от госрегистрации генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, предназначенные на корм. Безопасность подобной продукции должна быть подтверждена только Россельхознадзором.

Отмены этого документа требуют губернаторы Калининградской, Белгородской, Курской и Липецкой областей. Они считают, что это откроет возможности недобросовестной конкуренции со стороны американских производителей, что поставит под угрозу реализацию отечественных проектов по производству сои и может нанести ущерб продовольственной безопасности и социально-экономическому положению сельских жителей.

Против предложения вновь ужесточить правила ввоза продуктов с ГМО выступает Минсельхоз РФ. В ведомстве считают, что отмена госрегистрации для подобной продукции позволит не допустить роста себистоимости продукции животноводства. Нынешнее постановление обеспечивает ввоз в Россию соевых бобов и соевого шрота, необходимых предпритиям животноводческой отрасли.

Ранее в России был ужесточен оборот сельхозпродукции с ГМО. В 2016 году был запрещен ввоз и выращивание растений, чей генотип был изменен с использованием методов генной инженерии. Продукция с ГМО допускалась в страну только после прохождении процедуры госрегистрации.