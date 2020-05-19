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Руководство ЦБ выплатило себе рекордное вознаграждение при огромных убытках

14:51 19.05.2020

Верхушка руководства российского Центрального банка решила выплатить себе рекордное вознаграждение при коллосальном убытке.

В частности, вознаграждение за минувший год составил почти 650 миллионов рублей на 18 человек, а убыток Банка России в минувшем году превысил 180 млрд рублей.

«Наглость помноженная на цинизм при затыкании ртов своим оппонентам - новая парадигма, которая находится в основе политики команды Набиуллиной», - заявил Юрий Пронько в эфире Царьград ТВ.

Темы: Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 22:43
Гость: точно

Неси с работы каждый гвоздь,
ты здесь хозяин, а не гость!
19.05.2020, 22:14
Гость: встаем с колен

Рекордное вознаграждение при огромных убытках?
Такое возможно только при либеральном фашизме.
РФ против святой Руси.
Троцкисты против государственников.
...........
Сталин вставай. Троцкисты опять захватили все рычаги государственной власти.
19.05.2020, 20:35
Гость: грек

Чему удивлятся, ВЛАСТЬ и высшие должности, только для этого и захватывали, а вознаграждение за минувший год составил всего-то 650 миллионов рублей и на каких-то 18 персон......,а медперсоналу, прибавку к зарплате в связи с пандемии грошами отделались, были случай и по 27 руб на рыло,вот это СОЛИДАНО и по "НАШЕМУ"......
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