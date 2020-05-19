Руководство ЦБ выплатило себе рекордное вознаграждение при огромных убытках

14:51

Верхушка руководства российского Центрального банка решила выплатить себе рекордное вознаграждение при коллосальном убытке.

В частности, вознаграждение за минувший год составил почти 650 миллионов рублей на 18 человек, а убыток Банка России в минувшем году превысил 180 млрд рублей.

«Наглость помноженная на цинизм при затыкании ртов своим оппонентам - новая парадигма, которая находится в основе политики команды Набиуллиной», - заявил Юрий Пронько в эфире Царьград ТВ.