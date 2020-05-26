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Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

19:55 26.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца выросло с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние — с $392 млрд до $454 млрд, сообщает Forbes. За точку отсчета издание взяло 18 марта, когда мировые фондовые рынки переживали одно из самых сильных падений на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Больше всего увеличилось состояние пяти российских бизнесменов - на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. 

Владимир Потанин, владелец «Норильского никеля» стал богаче на $6,4 млрд (до $26,1 млрд), Вагит Алекперов, совладелец ЛУКОЙЛа — на $5,6 млрд (до $20,8 млрд), Леонид Михельсон, председатель правления НОВАТЭКа — на $5,4 млрд (до $22,5 млрд), Владимир Лисин, совладелец НЛМК — на $2,9 млрд (до $21 млрд) и Алексей Мордашов, президент «Северстали» — на $2,3 млрд (до $19,1 млрд).

При этом состояние 25 лидеров мирового рейтинга миллиардеров Forbes за тот же период выросло на $255 млрд, пишет «Коммерсант»

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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27.05.2020, 06:27
Гость: хотят жить еще лучше

Вот таким разбогатевшим во время пандемии и нужны поправки в конституцию для сохранения бессменного лидера и продолжения банкета.
27.05.2020, 05:54
Гость: Мы - русские

Они - не российские миллиардеры, а управляющие советскими денежными средствами, принадлежащими советскому народу. И денежки народу придётся вернуть, ибо управляющим "миллиардерам" народные деньги не принадлежат!
26.05.2020, 23:14
Гость: Макар

Да, если где-то прибыло, значит у кого-то убыло. И так уже 30 лет...
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