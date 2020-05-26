Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

19:55

Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца выросло с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние — с $392 млрд до $454 млрд, сообщает Forbes. За точку отсчета издание взяло 18 марта, когда мировые фондовые рынки переживали одно из самых сильных падений на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Больше всего увеличилось состояние пяти российских бизнесменов - на $22,6 млрд, до $109,5 млрд.

Владимир Потанин, владелец «Норильского никеля» стал богаче на $6,4 млрд (до $26,1 млрд), Вагит Алекперов, совладелец ЛУКОЙЛа — на $5,6 млрд (до $20,8 млрд), Леонид Михельсон, председатель правления НОВАТЭКа — на $5,4 млрд (до $22,5 млрд), Владимир Лисин, совладелец НЛМК — на $2,9 млрд (до $21 млрд) и Алексей Мордашов, президент «Северстали» — на $2,3 млрд (до $19,1 млрд).

При этом состояние 25 лидеров мирового рейтинга миллиардеров Forbes за тот же период выросло на $255 млрд, пишет «Коммерсант».