США пытаются диктовать миру, что считать фальшивыми деньгами

В конце мая большой резонанс в СМИ произвела история с конфискацией властями Мальты груза, который направлялся из России в Ливию

Речь идёт о партии банкнот, которые были напечатаны на российском предприятии «Гознак» по заказу Центробанка Ливии.

Фото с сайта vpk-news.ru

В пересчёте эта партия ливийских динаров эквивалентна сумме 1,1 миллиарда долларов США. Задержание груза на таможне Мальты произошло в сентябре прошлого года, много месяцев груз находился на складе и никакого решения по его судьбе не принималось.

История ожила 26 мая, когда Госдепартамент США сделал публичное заявление по данному вопросу. Госдеп выразил признательность правительству Мальты, перехватившему «поддельные» ливийские динары. «Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии», – говорится в заявлении. Там же отмечается, что «единственным легитимным центральным банком в стране является Центробанк Ливии в городе Триполи».

Заявление Госдепа снова привлекло внимание к таким вопросам, как сложная внутриполитическая ситуация в Ливии и фальшивые деньги в мировой экономике. Как следует из текста заявления, Россия и ранее поставляла в Ливию «фальшивые» деньги.

Москва не делала никакой тайны из того, что в 2015 году между ливийским Центробанком и российским специализированным предприятием «Гознак» был заключён контракт на изготовление бумажных денежных знаков в виде банкнот утверждённого ливийской стороной дизайна. Контракт прошёл процедуру утверждения парламентом Ливии. О некоторых предыдущих поставках денежных знаков из России в адрес ливийского Центробанка в рамках указанного контракта сообщалось ранее.

Что касается «единственно легитимного центрального банка», упомянутого в заявлении Госдепа, то отмечу, что в 2015 году в Ливии действительно был один Центробанк, который и заключал контракт с «Гознаком». За год до заключения контракта парламент страны отправил в отставку руководителя Центробанка ас-Садика аль-Кабира, на его место был назначен Али аль-Хабри, который и подписывал контракт.

А поскольку хаос в Ливии не преодолён, даже усилился (в чём большая заслуга Соединённых Штатов), там возникло два центробанка. Один – тот, который заключал контракт с «Гознаком» и располагается в Бенгази (восточная часть страны), другой, упоминаемый в заявлении Госдепа, находится в Триполи (на управление Центробанком в Триполи и был поставлен ас-Садик аль-Кабир, отправленный в отставку парламентом в 2014 году).

Российский МИД выступил с ответным заявлением по поводу истории с задержанием партии денежных знаков; в заявлении отмечается, что глава первого из упомянутых центробанков был назначен всенародно избранным ливийским парламентом, палатой депутатов, и обладает необходимой международной легитимностью.

Свою позицию выразил и «Гознак». Это предприятие далеко от большой политики. Руководство «Гознака» воспринимает положение в Ливии следующим образом: в этой африканской стране один Центробанк, у которого имеется два филиала. Один находится в Триполи, другой – в Бенгази. И «Гознак» чётко выполняет свои обязательства по контракту 2015 года. Никаких решений о признании указанного контракта нелегитимным со стороны ООН не было. «Гознак» действует в соответствии с нормами международного права. На протяжении многих месяцев «Гознак» пытался добиться от властей Мальты объяснений по поводу задержания контейнеров с денежными знаками, но Мальта молчала. Было очевидно, что это инициатива не её, а США.

Термины «контрафактная валюта», «фальшивая валюта», фигурирующие в заявлении Госдепа и комментариях американских СМИ, как отмечает «Гознак», некорректны. Это не подделки, а денежные знаки, дизайн которых представлен Центральным банком: «Банкноты, изготовленные в рамках обсуждаемой поставки, являются модифицированной серией предыдущих банкнот и имеют визуальные отличия по сравнению с ними. Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным».

Конечно, два центробанка в одной стране – аномалия. Однако явление не уникальное. Такое случается в странах, где ведутся гражданские войны. Так, в годы гражданской войны в России по стране ходили разные денежные знаки, и некоторые из них печатались за границей. Созданное в Сибири в 1918 году белогвардейское правительство Колчака заказало в США изготовление денежных купюр, которые должны были поступить в распоряжение колчаковского Центробанка. До конца 1918 года из Нью-Йорка во Владивосток для Колчака было отправлено денежных знаков на общую сумму 3 миллиарда 325 миллионов рублей. Аналогичные заказы Америка выполняла для Деникина и других самостийных правителей на территории России.

Многие страны, имеющие центробанки, сами не производят бумажные денежные знаки, а заказывают их за границей. Создание денежных знаков – не такое простое дело. Далеко не все государства располагают соответствующим оборудованием, специальной бумагой, имеют специалистов по созданию матриц, с которых осуществляется печать, и др. Особенно выгодно переходить на купюрный «аутсорсинг» небольшим странам, где организация собственного производства банкнот заведомо нерентабельна.

Крупнейшим производителем банкнот в мире считается британская компания De La Rue. Она печатает деньги для центробанков примерно 140 стран. Второй на мировом рынке денежных знаков числится немецкая компания Giesecke & Devrient, она печатает банкноты примерно для центробанков примерно 100 стран. Среди крупных производителей банкнот – канадская Canadian Banknote Company и американо-шведская Crane.

«Гознак» также высоко котируется на мировом рынке денежных знаков. В 2014 году «Гознаком» на экспорт было поставлено более 1,1 млрд. банкнот. Кроме того, компания производит на экспорт паспорта и монеты. Производство денежных знаков – крупная и прибыльная отрасль экономики, но о ней мало что известно. Она не нуждается в рекламе, многие сделки проводятся в атмосфере конфиденциальности.

Прецеденты по блокировке экспортных поставок наличных денег достаточно редки. Наиболее резонансной была история с компанией De La Rue, которая выполняла заказы на поставку денежных знаков в ту же самую Ливию при М. Каддафи. Когда в 2011 году Вашингтон и его ближайшие союзники организовали блокаду Ливии, британское правительство запретило компании De La Rue отправку большой партии отпечатанных динаров.

Тогда это вызвало большой резонанс в отрасли, подписание и исполнение контрактов на экспорт денежных знаков в другие страны приобрели еще большую конфиденциальность.

Безусловно, история с задержанием партии денежных купюр для Ливии заставит задуматься как экспортёров, так и импортёров такой продукции. Операция по блокировке продукции «Гознака» может стать прецедентом. Отсюда может появиться ещё один инструмент экономических санкций Вашингтона против неугодных ему правительств.

В качестве примера приведу ту же компанию De La Rue. Оказывается, она поставляет денежные знаки в страны ближнего российского зарубежья. Например, в Белоруссию, Армению, Киргизию – страны, с которыми мы пытаемся осуществить интеграцию в рамках Евразийского экономического союза.

Почему наличность туда поставляют англичане, а не российский «Гознак»?

Кстати, напомню, что в Совете Экономической Взаимопомощи, куда входило более десятка социалистических государств, страны-члены обеспечивались наличными денежными знаками, которые производились на советском «Гознаке» и одном хорошо оснащённом предприятии Германской Демократической Республики.

P.S. Еще одна неприятная для России история, имеющая отношение к трансграничным поставкам наличной валюты, связана с тем, что в нашу страну завозятся гигантские количества наличных долларов и другой иностранной валюты. Из-за набега валютных вкладчиков в марте российские банки ввезли рекордный за 6 лет объём наличной валюты (данные Банка России). Суммарно в марте финансовые организации ввезли в страну почти 5 млрд долларов и 1,1 млрд евро. Это почти в 10 раз больше среднего показателя предыдущих месяцев. Неприятно потому, что, во-первых, это говорит о растущей долларизации российской экономики. Во-вторых, потому, что у Вашингтона возрастает соблазн заблокировать поставки в Россию наличных долларов. Там давно уже обсуждают такую возможность.