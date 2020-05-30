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Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

11:02 30.05.2020

26 мая службы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанные российской государственной компанией "Гознак", говорится на сайте Госдепартамента США. Как утверждает ведомство, печать контрафактных денег была заказана "нелегитимной параллельной организацией". Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным банком Ливии.

Госдепартамент призвал Россию прекратить совершать дестабилизирующие действия в Ливии, а ООН - пресечь любую деятельность, подрывающую суверенитет и стабильность ливийского государства.

Россия поддерживает в Ливии генерала Халифа Хафтара, под руководством которого национальная армия (ЛНА)  ведет боевые действия против Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Ранее Африканское командование Вооруженных сил США обвинило Россию в переброске в Ливию  в Ливию нескольких современных истребителей МиГ-29. 

Россия  всякое участие в боевых действиях на территории Ливии отрицает.

Темы: Россия, Ливия, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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30.05.2020, 20:02
Гость: Меня терзают смутные сомнения

В Лондоне "новичок", в Аргентине кокаин, в Ливии фальшивые баксы. Есть что-нить в чём не измазан по уши наш нуль на палочке?
30.05.2020, 19:30
Гость: Питон

Фальшие баксы давно начиная с 90х пречатают на госзнаке и решили паралельно ливийские тугрики запустить. В российский обменник как не зайдешь все баксы только новенькие еще теплые из под станка вышли. В штатх они все потрепаные и старые и в основном по 20 и меньше. Пребывая в Самбуле как то решили заплатить такой 100 доларовой банкнотой в магазине одежды, продавец её сразу выкинул и сказал что фальшивая. Я больше по 100 не меняю если за кордон еду они только в РФ и СНГ гуляют, а в Европе или штатах могут и посадить за такое, сразу полицию вызовут из-за поддельных денег и за взятку не отпустят только срок добавят.
30.05.2020, 19:26
Гость: Телезритель

За мир не отвечу, а вот то что Россия фальшивомонетчик -это да
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