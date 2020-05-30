Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

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26 мая службы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанные российской государственной компанией "Гознак", говорится на сайте Госдепартамента США. Как утверждает ведомство, печать контрафактных денег была заказана "нелегитимной параллельной организацией". Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным банком Ливии.

Госдепартамент призвал Россию прекратить совершать дестабилизирующие действия в Ливии, а ООН - пресечь любую деятельность, подрывающую суверенитет и стабильность ливийского государства.

Россия поддерживает в Ливии генерала Халифа Хафтара, под руководством которого национальная армия (ЛНА) ведет боевые действия против Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Ранее Африканское командование Вооруженных сил США обвинило Россию в переброске в Ливию в Ливию нескольких современных истребителей МиГ-29.

Россия всякое участие в боевых действиях на территории Ливии отрицает.