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В Госдуме предложили установить минимальную ставку почасовой оплаты труда

12:19 8.06.2020
Фото © KM.RU
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Депутаты ЛДПР подготовили законопроект о минимальной почасовой оплате труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный рабочий день.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, с 1 января 2021 предлагается установить минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 150 рублей в час. Данная сумма должна индексироваться раз в год.

Сегодня часовая ставка высчитывается из размера МРОТ и с мая по июнь она составляет от 89,85 до 65,92 рубля. 

Авторы законопроекта считают, что нынешняя ставка очень мала и устанавливая оплату по нижней допустимой планке работодатель получает необоснованно высокую прибыль, а также получает возможность сэкономить на отчислениях в соцфонды и уплату НДФЛ. 

Отмечается, что законопроект внесен на обсуждение в правительство. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Трудовое законодательство в России, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 17:28
Гость: Поддерживаю и одобряю

2 доллара в час это даже слишком много, полдоллара вполне бы хватило, а то сопьются. Лишние деньги до добра никого не доводили, роскошь не для наших рабочих.
08.06.2020, 15:58
Гость: Путник

За два доллара в час работают только на плантациях.
08.06.2020, 15:30
Гость: stalker

Идея не новая и явно заимствована у американцев. Видимо на большее мозги у депутатов от ЛДПР не способны.
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