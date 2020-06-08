В Госдуме предложили установить минимальную ставку почасовой оплаты труда

12:19

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект о минимальной почасовой оплате труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный рабочий день.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, с 1 января 2021 предлагается установить минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 150 рублей в час. Данная сумма должна индексироваться раз в год.

Сегодня часовая ставка высчитывается из размера МРОТ и с мая по июнь она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

Авторы законопроекта считают, что нынешняя ставка очень мала и устанавливая оплату по нижней допустимой планке работодатель получает необоснованно высокую прибыль, а также получает возможность сэкономить на отчислениях в соцфонды и уплату НДФЛ.

Отмечается, что законопроект внесен на обсуждение в правительство.