]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Путин поручил правительству рассмотреть меры поддержки ювелирной отрасли

15:56 9.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о включении ювелирной отрасли в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса. 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг до 20 июня подготовить позицию по этому вопросу, пишет "Финмаркет".

Поручение было дано в ответ на обращение к президенту губернатора Костромской области Сергея Ситникова, который попросил поддержать ювелирную отрасль как одну из системообразующих для региона. 

Предоставление отрасли мер федеральной поддержки позволит ювелирам защитить трудовые коллективы, выполнить экспортные контракты и сохранить зарубежные рынки сбыта, считает губернатор.

Он также отмечает необходимость отмены избыточного госконтроля за оборотом украшений из серебра. Сейчас серебряные изделия, несмотря на свою дешевизну, продаются только в ювелирных магазинах, что серьезно ограничивает их сбыт.

Ранее Минфин инициировал другую меру поддержку отечественных ювелиров, предложив упросить продажу ювелирных изделий. Министерство считает нужным увеличить сумму розничных покупок ювелирных изделий с помощью банковских карт. Сейчас идентификация необходима при сделке от 100 тыс. рублей, Минфин хочет поднять порог до 600 тыс. рублей. 

Темы: Экономическая ситуация в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.06.2020, 20:05
Гость: Раньше надо было думать

Какая ювелирная отрасль без евреев? Я имею в виду золотые изделия, чтобы не просто кусок металла.
09.06.2020, 19:11
Гость: Carlos

Обвал ювелирки начался не фчера, так же, как обвал упомянутой фитнес-индустрии... Карантины всего лишь добьют остатки. Проблема - низкие доходы большей части населения... Но поддерживать бывшие "братские" республики, помогать "Африке" и набивать закрома дерипасок ведь куда важнее, правда?
Население, которое должно питаться всегдаодинаковостоящими макарошками рост экономики обеспечить не могёт-с... Население, которое пашет на выплату процентов за кредиты - тем более...
09.06.2020, 19:06
Гость: 007

Опять помогут олигархам, у которых потом появятся новые яхты!
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации