Путин поручил правительству рассмотреть меры поддержки ювелирной отрасли

15:56

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о включении ювелирной отрасли в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг до 20 июня подготовить позицию по этому вопросу, пишет "Финмаркет".

Поручение было дано в ответ на обращение к президенту губернатора Костромской области Сергея Ситникова, который попросил поддержать ювелирную отрасль как одну из системообразующих для региона.

Предоставление отрасли мер федеральной поддержки позволит ювелирам защитить трудовые коллективы, выполнить экспортные контракты и сохранить зарубежные рынки сбыта, считает губернатор.

Он также отмечает необходимость отмены избыточного госконтроля за оборотом украшений из серебра. Сейчас серебряные изделия, несмотря на свою дешевизну, продаются только в ювелирных магазинах, что серьезно ограничивает их сбыт.

Ранее Минфин инициировал другую меру поддержку отечественных ювелиров, предложив упросить продажу ювелирных изделий. Министерство считает нужным увеличить сумму розничных покупок ювелирных изделий с помощью банковских карт. Сейчас идентификация необходима при сделке от 100 тыс. рублей, Минфин хочет поднять порог до 600 тыс. рублей.