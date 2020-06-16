«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

22:34

"Газпром" приступил к демонтажу труб, используемых для транзита газа через Украину. Об этом заявил глава компании "Оператор газотранспортной системы" (ГТС Украины) Сергей Макогон.

По словам Макогона, у "Газпрома" есть "достаточно логичные требования" к стандартному контракту на транзит газа: российская компания "ожидает определенных гарантий, стабильности тарифа и всей регуляторной среды".

Долгие годы украинская газотранспортная система не обновлялась, и европейцы предложили раздел. "Они предлагали: давайте мы заберем только транзитную часть и будем ее ремонтировать, а с остальной разбирайтесь сами", — сообщил Макогон.

По его словам, Украина всегда готова обеспечить транзит. Пусть даже мощности станут меньше из-за запуска двух новых газопроводов в обход Украины — "Турецкого потока" и "Северного потока-2". "Мы сможем выполнять небольшие объемы транзита – 20-30 миллиардов кубометров по внутренним газопроводам", — пояснил украинский топ-менеджер.

Но проблема в другом. "Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем", — считает глава оператора ГТС Украины.

Российская компания информацию о демонтаже труб пока не подтвердила, пишут Вести.