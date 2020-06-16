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«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

22:34 16.06.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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"Газпром" приступил к демонтажу труб, используемых для транзита газа через Украину. Об этом заявил глава компании "Оператор газотранспортной системы" (ГТС Украины) Сергей Макогон.

По словам Макогона, у "Газпрома" есть "достаточно логичные требования" к стандартному контракту на транзит газа: российская компания "ожидает определенных гарантий, стабильности тарифа и всей регуляторной среды".

Долгие годы украинская газотранспортная система не обновлялась, и европейцы предложили раздел. "Они предлагали: давайте мы заберем только транзитную часть и будем ее ремонтировать, а с остальной разбирайтесь сами", — сообщил Макогон.

По его словам, Украина всегда готова обеспечить транзит. Пусть даже мощности станут меньше из-за запуска двух новых газопроводов в обход Украины — "Турецкого потока" и "Северного потока-2". "Мы сможем выполнять небольшие объемы транзита – 20-30 миллиардов кубометров по внутренним газопроводам", — пояснил украинский топ-менеджер.

Но проблема в другом. "Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем", — считает глава оператора ГТС Украины.

Российская компания информацию о демонтаже труб пока не подтвердила, пишут Вести

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 00:29
Гость: У стариков это бывает

Это сравнимо с психопатией. В мире немного найдется подобных примеров (Армения и Турция, еще несколько азиатских стран), где конфликт на уровне кровной обиды перерос в экономический кризис.
16.06.2020, 23:45
Гость: Китайцы заберут на металл

Сгнили трубы, вот и демонтируют. Пример. Проходные завода и два памятника на площади — это всё, что осталось от гражданской северной площадки Волгоградского тракторного завода. Её цеха снесены, а бывшее заводоуправление новый собственник сдаёт в аренду под офисы.
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