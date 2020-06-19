Владимир Скоч: поддержка фонда «Поколение» и создание социальных проектов

Владимир Никитович Скоч: биография бизнесмена

Скоч Владимир Никитович родился в 1933 году в Запорожской области, УССР. После службы в армии он сделал карьеру на машиностроительном заводе «Салют». За плодотворную трудовую деятельность ему не раз вручали почетные награды.

В 1999 году он занялся бизнесом: сын Владимира Скоча Андрей Владимирович в то время начал карьеру в политике и занял пост депутата Госдумы РФ, а свои бизнес-активы отдал отцу. Так Скоч-старший приобрел долю в компании «Интерфин».При участии Владимира Никитовича Скоча организация в дальнейшем была реорганизована в группу компаний «Металлоинвест», на основе которой был сформирован холдинг USM.

Во второй половине 2000-х годов Владимир Скоч занял должность советника гендиректора «Металлоинвеста». Параллельно он посвятил себя благотворительности. Сегодня предприниматель помогает реализовывать социальные инициативы фонда «Поколение», будучи членом его попечительского совета.

Социальные инициативы фонда «Поколение»

Фонд «Поколение» был образован в 1996 году. Изначально организация оказывала поддержку только детям с кардиологическими заболеваниями, но впоследствии сфера ее деятельности расширилась, и теперь она оказывает материальную помощь медучреждениям, ученым, писателям, студентам, спортивным организациям, многодетным семьям, пожилым людям, ветеранам и другим российским гражданам. При содействии Владимира Скоча «Поколение» учредило несколько конкурсов и премий, в частности литературную премию «Дебют», конкурс «Родительский рекорд» и премию «Здоровое детство».

Фонд также предоставил единовременную помощь в развитии важных социальных проектов. Так, он направил средства:

в ФГБУ «РДКБ» Минздрава Российской Федерации на поддержку службы переливания крови;

на развитие проекта обучения детей из Белгорода и других городов Белгородской области английскому языку;

на поддержку проекта «Национальный библиотечный ресурс», направленного на сохранение национального библиотечного Фонда;

на поддержку проекта соцпомощи нуждающимся лицам пожилого возраста фонда «Третий Возраст»;

на реализацию программы по содействию решения проблем аутизма фонда «Выход в Белгороде».

В период пандемии коронавируса фонд «Поколение» доставлял различные средства защиты в медицинские учреждения Белгородской области, а также волонтерам региона. Так, Белгородская областная инфекционная больница получила от организации около 3,4 тонны антисептика. Кроме того, в коронагоспиталь, расположенный в Старом Осколе, было направлено около тонны полотна из нетканого пропилена.

«Поколение» также передало в распоряжение сотрудников МЧС в Белгороде специальное оборудование для обработки уличных сооружений и зданий. В первую очередь был обработан местный детский сад №45.