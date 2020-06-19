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СМИ узнали об отмене Восточного экономического форума в 2020 году

17:59 19.06.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Восточный экономический форум (ВЭФ), который должен был пройти 2–5 сентября 2020 года, не состоится. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, организаторы перенесут мероприятие на 2021 год. Официально об отмене ВЭФ на намеченные даты будет объявлено в ближайшее время. Также, пишут СМИ, власти рассматривают вариант об организации форума в формате онлайн.

Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина отказался комментировать журналистам эту информацию. «Росконгресс» (официальный организатор ВЭФ), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и куратор ВЭФ вице-премьер Юрий Трутнев не ответили на запросы РБК.

ВЭФ был учрежден президентом Владимиром Путиным в 2015 году. Форум проводится ежегодно во Владивостоке. Его основная цель – привлечение зарубежных инвестиций на Дальнем Востоке и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2019 году мероприятие посетили 8500 участников из 65 стран мира.

Темы: Владивосток, Международные экономические форумы, Владимир Путин
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