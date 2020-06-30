Золотые украшения могут подорожать на треть

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К сентябрю 2020 года цена на золотые украшения может увеличиться на 30%. Это объясняется ростом стоимости драгоценного металла на мировых рынках, пояснил «Известиям» директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.

Эксперт отметил, что стоимость украшений будет расти постепенно по мере продажи ассортимента, который был закуплен еще по старым расценкам. При этом обручальные кольца, в частности, за шесть месяцев уже подорожали на 5% по сравнению с декабрем. В мае золотые кольца подорожали на 10% относительно того же месяца прошлого года, зафиксировала система ЕМИСС.

Так, в мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.

Вместе с тем доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова пояснила, что стоимость ювелирных изделий из золота постоянно увеличивалась в последние несколько лет, а ослабление национальной валюты в начале года лишь усилило эту тенденцию.

По ее мнению, увеличение стоимости ювелирных украшений еще больше снизит на них спрос. А это снова приведет к подорожанию изделий, так как производители попытаются покрыть потенциальные потери от сокращения продаж.