]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Золотые украшения могут подорожать на треть

13:48 30.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

К сентябрю 2020 года цена на золотые украшения может увеличиться на 30%. Это объясняется ростом стоимости драгоценного металла на мировых рынках, пояснил «Известиям» директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.

Эксперт отметил, что стоимость украшений будет расти постепенно по мере продажи ассортимента, который был закуплен еще по старым расценкам. При этом обручальные кольца, в частности, за шесть месяцев уже подорожали на 5% по сравнению с декабрем. В мае золотые кольца подорожали на 10% относительно того же месяца прошлого года, зафиксировала система ЕМИСС.

Так, в мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.

Вместе с тем доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова пояснила, что стоимость ювелирных изделий из золота постоянно увеличивалась в последние несколько лет, а ослабление национальной валюты в начале года лишь усилило эту тенденцию.

По ее мнению, увеличение стоимости ювелирных украшений еще больше снизит на них спрос. А это снова приведет к подорожанию изделий, так как производители попытаются покрыть потенциальные потери от сокращения продаж.

Темы: Ювелирные изделия, Золото и драгоценные металлы
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.06.2020, 21:32
Гость: чинделе

О, чёрт! Придётся брюлики скупать.
30.06.2020, 20:03
Гость: вопросы дилетанта

"Это объясняется ростом стоимости драгоценного металла на мировых рынках"
А Россия закупается золотом на мировых рынках, своего не осталось?
Почему в странах, где не добывается золото, оно не дорожает?
И реплика: В СССР цены на всё не менялись десятилетиями.
Конституцию тоже не переписывали.
30.06.2020, 18:17
Гость: тоха

ага, а завтра "царек" подпишет закон запрещающий владение физическим золотом и установит фиксированную "справедливую" цену выкупа (или вы сомневаетесь в фантазиях и порядочности его придворных?).
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации