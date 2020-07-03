Как оплачивается больничный лист по совместительству

21:09

Сегодня многие люди совмещают несколько работ, как в одной фирме, так и в нескольких организациях

В случае болезни они имеют такие же права в области получения пособий в связи с временной нетрудоспособностью. В статье рассказывается об особенностях оформления больничных листов для граждан, практикующих такую форму трудоустройства.

Законодательное регулирование



Под совместительством понимается систематическое исполнение трудовых функций у другого работодателя во время, свободное от основной трудовой деятельности (ст. 282 ТК). При этом совместителям гарантируются те же права, что и остальным трудящимся (ст. 287 ТК)

Правила оформления больничных и осуществления выплат регламентируются Приказом Минздравсоцразвития №624н и Законом №255-ФЗ.

Внутреннее и внешнее совместительство

Существует 2 разновидности совместительства:

1. Внутреннее, когда человек трудоустроен в одной компании, но исполняет обязанности по нескольким должностям.

2. Внешнее – если гражданин имеет официальное трудоустройство в нескольких фирмах, однако одна из них является основным местом работы, а в других он является внешним совместителем.

Именно от формы совместительства зависят порядок оформления и оплаты больничных.

Особенности оформления



При оформлении больничного совместителю, врачом в документе делается отметка, указывающая, для какого места работы предназначен документ – основного или по совместительству. Стоит отметить, что иногда врачам требуется подтверждение такой информации в виде справки, которую гражданину следует получить по месту работы.

Внутреннее совместительство



В этом случае больничный оформляется в общем порядке. Осуществляется выдача одного листа нетрудоспособности, который передается работникам бухгалтерии, рассчитывающим размер пособия.

Пособие рассчитывается исходя из средней зарплаты за 2 года, предшествовавших заболеванию. При этом принимается в расчет как доход, получаемый от основной работы, так и выплаты от остальных нанимателей.

Внешнее совместительство



Внешнее совместительство подразумевает осуществление трудовой деятельности как по основному месту работы, так и у других работодателей. При этом обязательно оформление трудового соглашения с каждым из них. В случае, если трудовые отношения не оформлены должным образом, и кто-либо из нанимателей не производит отчисление взносов в ФСС, получить пособие по данному месту работы не получится.

В определенных ситуациях выплаты производятся только одним работодателем, а при других обстоятельствах – каждым из них. От этого зависит количество выдаваемых больничных.

Фото с сайта Pixabay.com

В зависимости от срока работы, существуют три варианта получения пособия:

1. Если за предыдущие 2 года гражданин трудился в одних и тех же компаниях, выплата пособия производится каждой из них. При этом каждым из работодателей принимаются расчет только те суммы, которые он выплачивал данному работнику. Такая форма получения выплат предполагает оформление 2 или более подлинников больничного для каждой фирмы.

2. В случае смены работы, выплата пособия будет осуществляться той компанией, которую выберет работник. При этом он получает один больничный, а для подтверждения законности своего отсутствия на рабочем месте предоставляет другим работодателям заверенные копии документа. Рассчитывая пособие, бухгалтерия принимает во внимание зарплату, которую гражданин получал на предыдущих местах работы, для чего потребуется представление справок, подтверждающих ее размер.

3. Если человек частично работал в одних фирмах, частично – в других, он имеет право на получение выплат от каждого из работодателей, или от одного из них (в этой ситуации происходит выдача одного экземпляра больничного).

В случаях, когда гражданин выбрал для получения выплат только одну организацию, на него возлагается обязанность по представлению справок из других фирм, подтверждающих, что у этих работодателей он пособия по данному больничному не получает.

Для выплаты пособий в связи с беременностью действуют те же правила, что и для выплат в связи с заболеваниями.

На величину выплат влияет размер страхового стажа. При сроках:

• до 5 лет – 60%;

• 5-8 лет – 80%;

• более 8 лет – 100%,

от средней зарплаты.

При сроке стажа менее чем полгода, расчет будет производится исходя из размера МРОТ.

Заключение



Как можно увидеть из вышеизложенного, совместители в случае болезни или нетрудоспособности по иным причинам имеют те же права, что и другие работники. При этом при оформлении больничных следует обращать внимание на нюансы, связанные с формой совместительства.

В зависимости от трудового стажа, пособие может быть выплачено как всеми нанимателями, так и одним из них. В остальном выплаты осуществляются по общим правилам.

