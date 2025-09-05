Россияне будут чаще платить за депортацию нелегалов

10:45 5.09.2025

С россиян, которые пользовались трудом гастарбайтеров, начали взыскивать расходы на депортацию нелегалов из страны. Пока это единичные случаи, но эксперты допускают, что таковых будет все больше по мере дальнейшего ужесточения миграционной политики

Частному нанимателю незаконно находящегося в РФ иностранца его услуги могут обойтись слишком дорого. Речь идет о суммах размером более 100 тыс. руб. Причем основная часть расходов гражданина идет на судебных приставов, которые обеспечивают высылку.

Работодатель, привлекший к работе иностранца с нарушением закона, обязан оплачивать затраты на выдворение этого мигранта за границу России. Раньше к ответственности за это привлекали в основном юридических лиц.

Однако в последнее время счета за принудительное возвращение приезжих на историческую родину стали выписывать и физлицам.

Речь идет о самых обыкновенных россиянах, нанимавших гастарбайтеров в частном порядке, скажем для ремонта в квартире, дачной стройки или, к примеру, в качестве сиделки. При этом работой с нарушением закона теперь считается не только отсутствие у работника трудового патента. Одного его наличия мало, нужно еще, чтобы указанный там род деятельности совпадал с фактической занятостью. Допустим, если приехал водить такси, то наносить штукатурку на стену за деньги уже нельзя. Кроме того, мигранты за небольшим исключением могут работать только в тех регионах, где они купили патенты.

И вот как раз недавно в Волгоградской области судебные приставы взыскали с местного жителя более 110 тыс. руб. Он нанял на подсобные работы за городом приезжего, который оказался нелегалом. Суд постановил оплатить расходы как на саму депортацию мигранта, так и на сопровождавших его должностных лиц. Кстати, только на билеты ушло около 20 тыс. руб. Опрошенные «НГ» юристы считают, что со временем таких историй станет больше, поскольку контроль над иностранцами в РФ с каждым годом усиливается, а сама миграционная политика – законодательно ужесточается.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Немовы и партнеры» Александр Немов пояснил «НГ», что возложение расходов за депортацию на работодателя – организацию или частное лицо, которое наняло иностранца без подобающих документов, миграционным законом предусмотрено давно. Однако в последние месяцы «практика их реального взыскания с граждан заметно активизировалась». И это уже говорит о формировании устойчивого правоприменения: «Государство начало экономить средства, а у самих иностранцев зачастую нет денег на возвращение домой. Потому финансовая нагрузка все чаще и ложится на прежних нанимателей».

По словам Немова, для граждан это становится серьезным риском потерять десятки и даже сотни тысяч рублей. Так что проверка патента, региона его выдачи, профессии, а теперь еще и данных на приезжего в реестре контролируемых лиц МВД РФ – это минимальные меры предосторожности.

И при этом, напомнил Немов, нужно понимать: «Привлекая иностранца к работе, вы фактически становитесь участником миграционных правоотношений со всеми вытекающими финансовыми и правовыми последствиями». А такие ситуации могут наступить в соответствии сразу с несколькими сценариями. Например, когда гастарбайтера останавливают или задерживают на улице и начинают выяснять, чем он занимается. А тот, собственно говоря, расскажет о том, где он тут подрабатывает. На дачников к тому же вполне могут пожаловаться соседи.

Глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев подтвердил «НГ», что практика взыскания с работодателя расходов на депортацию логично вытекает из действующих норм законодательства. И она «вполне может стать регулярной» в отношении частных нанимателей. При установлении фактического допуска к работе без патента или разрешения «действуют те же нормы ст. 18.15 КоАП», а значит, «возможны регрессные иски о расходах на выдворение при доказанной причинной связи». Причем, по его словам, необязательно брать с поличным связку «работодатель–работник». Допустима совокупность доказательств: переписка, переводы денег, видео с объекта, данные пропускного пункта, выданные инструменты, показания свидетелей. То есть признательные показания иностранца в силу презумпции невиновности ответчика надо подкреплять иными данными. Поэтому-то, полагает Гавришев, тотальной подобная практика вряд ли когда-нибудь станет из-за трудоемкости процессов доказывания.

Как сказала «НГ» председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина (эксперт pro bono по миграционным вопросам при уполномоченном по правам предпринимателей в Москве), в большинстве случаев на сегодняшний день наказывают все же юрлиц. В столице это штраф от 400 тыс. до 1 млн руб. за каждого нелегального работника. Наказания частных лиц пока остаются единичными случаями: в некоторых регионах подобные иски предъявлялись органами прокуратуры. При этом она заметила, что ч. 5 ст. 18 Закона 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», на который ссылаются суды при таких взысканиях, согласно ее буквальному толкованию, распространяется лишь на иностранцев, работающих по разрешению. Однако суды применяют ее и к мигрантам с трудовыми патентами. В целом, по мнению Минушкиной, практика по миграционным делам, связанным с выдворением, и без того довольно обширна, но сейчас она будет меняться. Потому что с февраля этого года по большинству случаев депортации постановления принимают не суды, а органы МВД.

Действительно, напомнил «НГ» эксперт по миграции Михаил Бурда, по нынешнему закону ответственность за выезд иностранного гражданина с территории РФ в связи с осуществлением им нелегальной трудовой деятельности несет принимающая сторона. «Так что если тот же дачник нанимает мигранта, то он должен заключить с ним договор, а значит, уже выступает в качестве той самой принимающей стороны со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул он. И пояснил, что тогда на обе стороны нарушения налагается административный штраф. А государство в порядке регрессии и в соответствии со 115-ФЗ вправе обратиться с иском в суд о возмещении стоимости авиабилетов и иных затрат на депортацию. Как считает Бурда, сейчас это, может быть, и редкая практика, но ничего, по сути, не мешает контрольно-надзорным органам ее расширить.

Автор: Екатерина Трифонова