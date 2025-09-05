Россияне будут чаще платить за депортацию нелегалов
Частному нанимателю незаконно находящегося в РФ иностранца его услуги могут обойтись слишком дорого. Речь идет о суммах размером более 100 тыс. руб. Причем основная часть расходов гражданина идет на судебных приставов, которые обеспечивают высылку.
Работодатель, привлекший к работе иностранца с нарушением закона, обязан оплачивать затраты на выдворение этого мигранта за границу России. Раньше к ответственности за это привлекали в основном юридических лиц.
Однако в последнее время счета за принудительное возвращение приезжих на историческую родину стали выписывать и физлицам.
Речь идет о самых обыкновенных россиянах, нанимавших гастарбайтеров в частном порядке, скажем для ремонта в квартире, дачной стройки или, к примеру, в качестве сиделки. При этом работой с нарушением закона теперь считается не только отсутствие у работника трудового патента. Одного его наличия мало, нужно еще, чтобы указанный там род деятельности совпадал с фактической занятостью. Допустим, если приехал водить такси, то наносить штукатурку на стену за деньги уже нельзя. Кроме того, мигранты за небольшим исключением могут работать только в тех регионах, где они купили патенты.
И вот как раз недавно в Волгоградской области судебные приставы взыскали с местного жителя более 110 тыс. руб. Он нанял на подсобные работы за городом приезжего, который оказался нелегалом. Суд постановил оплатить расходы как на саму депортацию мигранта, так и на сопровождавших его должностных лиц. Кстати, только на билеты ушло около 20 тыс. руб. Опрошенные «НГ» юристы считают, что со временем таких историй станет больше, поскольку контроль над иностранцами в РФ с каждым годом усиливается, а сама миграционная политика – законодательно ужесточается.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Немовы и партнеры» Александр Немов пояснил «НГ», что возложение расходов за депортацию на работодателя – организацию или частное лицо, которое наняло иностранца без подобающих документов, миграционным законом предусмотрено давно. Однако в последние месяцы «практика их реального взыскания с граждан заметно активизировалась». И это уже говорит о формировании устойчивого правоприменения: «Государство начало экономить средства, а у самих иностранцев зачастую нет денег на возвращение домой. Потому финансовая нагрузка все чаще и ложится на прежних нанимателей».
По словам Немова, для граждан это становится серьезным риском потерять десятки и даже сотни тысяч рублей. Так что проверка патента, региона его выдачи, профессии, а теперь еще и данных на приезжего в реестре контролируемых лиц МВД РФ – это минимальные меры предосторожности.
И при этом, напомнил Немов, нужно понимать: «Привлекая иностранца к работе, вы фактически становитесь участником миграционных правоотношений со всеми вытекающими финансовыми и правовыми последствиями». А такие ситуации могут наступить в соответствии сразу с несколькими сценариями. Например, когда гастарбайтера останавливают или задерживают на улице и начинают выяснять, чем он занимается. А тот, собственно говоря, расскажет о том, где он тут подрабатывает. На дачников к тому же вполне могут пожаловаться соседи.
Глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев подтвердил «НГ», что практика взыскания с работодателя расходов на депортацию логично вытекает из действующих норм законодательства. И она «вполне может стать регулярной» в отношении частных нанимателей. При установлении фактического допуска к работе без патента или разрешения «действуют те же нормы ст. 18.15 КоАП», а значит, «возможны регрессные иски о расходах на выдворение при доказанной причинной связи». Причем, по его словам, необязательно брать с поличным связку «работодатель–работник». Допустима совокупность доказательств: переписка, переводы денег, видео с объекта, данные пропускного пункта, выданные инструменты, показания свидетелей. То есть признательные показания иностранца в силу презумпции невиновности ответчика надо подкреплять иными данными. Поэтому-то, полагает Гавришев, тотальной подобная практика вряд ли когда-нибудь станет из-за трудоемкости процессов доказывания.
Как сказала «НГ» председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина (эксперт pro bono по миграционным вопросам при уполномоченном по правам предпринимателей в Москве), в большинстве случаев на сегодняшний день наказывают все же юрлиц. В столице это штраф от 400 тыс. до 1 млн руб. за каждого нелегального работника. Наказания частных лиц пока остаются единичными случаями: в некоторых регионах подобные иски предъявлялись органами прокуратуры. При этом она заметила, что ч. 5 ст. 18 Закона 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», на который ссылаются суды при таких взысканиях, согласно ее буквальному толкованию, распространяется лишь на иностранцев, работающих по разрешению. Однако суды применяют ее и к мигрантам с трудовыми патентами. В целом, по мнению Минушкиной, практика по миграционным делам, связанным с выдворением, и без того довольно обширна, но сейчас она будет меняться. Потому что с февраля этого года по большинству случаев депортации постановления принимают не суды, а органы МВД.
Действительно, напомнил «НГ» эксперт по миграции Михаил Бурда, по нынешнему закону ответственность за выезд иностранного гражданина с территории РФ в связи с осуществлением им нелегальной трудовой деятельности несет принимающая сторона. «Так что если тот же дачник нанимает мигранта, то он должен заключить с ним договор, а значит, уже выступает в качестве той самой принимающей стороны со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул он. И пояснил, что тогда на обе стороны нарушения налагается административный штраф. А государство в порядке регрессии и в соответствии со 115-ФЗ вправе обратиться с иском в суд о возмещении стоимости авиабилетов и иных затрат на депортацию. Как считает Бурда, сейчас это, может быть, и редкая практика, но ничего, по сути, не мешает контрольно-надзорным органам ее расширить.
Автор: Екатерина Трифонова
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сначала посмотри сколько мигрантов среди крупнейших олигархов. А потом прикинь кто будет работать на стройках, заводах, транспорте. Своих-то работяг успешно передушили. Ведь от юристов-экономистов толку уже никогда не может быть.
А то с 1917 года как дураки тащили к цивилизации Прибалтику, Украину, Кавказ, Туркестан – до прихода русских «колонизаторов» это были дикие и малозаселенные области.
сколько?
Предъяви обращение
легально. А вот дальнейшее прибывание стало нелегальным. Как? Да очень просто, виза закончилась