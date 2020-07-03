Может ли пенсионер уволиться без отработки
Это объясняется многими причинами, одной из главных среди которых является низкий размер пенсий. При этом на них распространяются все гарантии, установленные законами о труде, в том числе право на расторжение трудового контракта по своей инициативе в любой момент.
При этом процедура увольнения пенсионера имеет ряд особенностей. Нюансы, связанные с прекращением трудовых отношений и порядок увольнения таких работников будут подробно описаны ниже.
Законодательное регулирование
Право сотрудника покинуть должность в любой момент предусмотрено законодательством, при этом он должен предупредить нанимателя о своих намерениях за 2 недели до ухода (ст.80 ТК).
Однако если гражданин уже вышел на пенсию, и продолжает трудовую деятельность, закон предоставляет ему право покинуть рабочее место в самостоятельно определенную им дату, не соблюдая вышеназванный срок (ч.3 ст.80 ТК).
Увольнение без отработки
В законодательстве нет понятия «отработки». Предусматривается обязанность работников извещать работодателей о том, что они собираются уйти из фирмы, не позднее, чем за 14 дней до ухода.
При этом исключением являются случаи, когда гражданин намерен покинуть организацию, поскольку продолжение трудовой деятельности невозможно в связи с определенными причинами. Пенсионный возраст является одним из таких оснований.
Законодатель не устанавливает временной промежуток между наступлением пенсионного возраста и подачей заявления об уходе. У гражданина есть право на подачу такого заявления как в день получения права уйти на пенсию, так и через определенный период, это не оказывает влияния на его право не оставаться на работе еще 2 недели.
В этом случае на работодателя возлагается обязанность произвести увольнение в дату, которую гражданин укажет в заявлении (в соответствии с п.3 ст. 80 ТК).
По общему правилу, работники не должны давать работодателям объяснений относительно причин своего увольнения. Однако в случае с пенсионерами увольнение происходит в связи с привилегией, предоставленной им в силу такого статуса, поэтому требуется указание причины.
Следует отметить, что требование отдельных работодателей о приложении к таким заявлениям пенсионных удостоверений противоречит закону. Заявление составляется в соответствии с общими нормами, предусмотренными законодательством о труде.
Важно! Уволиться без отработки по причине выхода на пенсию возможно только один раз. В случае повторного устройства на работу и последующего увольнения по своей инициативе, гражданин обязан будет предупредить работодателя за 2 недели, как и другие категории работников. При этом не имеет значения, устроился гражданин в ту же организацию, или к другому нанимателю.
Составление заявления
Для документа предусмотрена письменная форма. Четких требований к содержанию не установлено, но обязательно указание сведений о:
• ФИО и должности руководителя;
• ФИО и должности работника;
• просьбе об увольнении и его причине;
• дате подачи и подписи.
Составление заявления осуществляется в 2 экземплярах, один из которых сдается сотруднику отдела кадров (или иному уполномоченному лицу), а второй остается у пенсионера, при этом необходимо проставление на нем даты приема и номера входящей корреспонденции.
Процедура увольнения
Увольнение таких работников происходит в обычном порядке, за исключением того, что они должны быть уволены в тот день, который был указан в заявлении. На работодателя возлагается обязанность выплатить все причитающиеся гражданину суммы и передать трудовую книжку и иные необходимые документы.
В определенных случаях производится выплата гражданам дополнительных выходных пособий, если такое условие предусматривается коллективным соглашением.
Нюансы
Увольняя гражданина, который достиг определенной возрастной границы, работодатель действует по общим правилам, установленным законодательством о труде. Однако их статус предусматривает ряд особенностей:
1. На гражданина не возлагается обязанность отрабатывать 2 недели перед уходом из компании.
2. Гражданин не может быть уволен только потому, что он достиг пенсионного возраста.
3. Работодатели вправе перевести пенсионера на неполную ставку или другую работу, если в силу состояния здоровья он не может в полном объеме выполнять свои обязанности, однако покидать рабочее место не желает.
4. Если работодатель сокращает штаты, пенсионеры, как правило, имеют преимущество при оставлении на работе.
Заключение
Граждане вправе продолжать трудиться и после того, как наступил пенсионный возраст. Так же, как и другие работники, они могут расторгнуть трудовое соглашение в любой момент.
При этом, решив покинуть рабочее место, они не обязаны предупреждать работодателя за 2 недели до ухода. Однако использование такой привилегии возможно только один раз, впоследствии им нужно будет увольняться на общих основаниях.