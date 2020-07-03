Может ли пенсионер уволиться без отработки

20:47

На сегодняшний день многие граждане продолжают работу, даже выйдя на пенсию

Это объясняется многими причинами, одной из главных среди которых является низкий размер пенсий. При этом на них распространяются все гарантии, установленные законами о труде, в том числе право на расторжение трудового контракта по своей инициативе в любой момент.

При этом процедура увольнения пенсионера имеет ряд особенностей. Нюансы, связанные с прекращением трудовых отношений и порядок увольнения таких работников будут подробно описаны ниже.

Законодательное регулирование



Право сотрудника покинуть должность в любой момент предусмотрено законодательством, при этом он должен предупредить нанимателя о своих намерениях за 2 недели до ухода (ст.80 ТК).

Однако если гражданин уже вышел на пенсию, и продолжает трудовую деятельность, закон предоставляет ему право покинуть рабочее место в самостоятельно определенную им дату, не соблюдая вышеназванный срок (ч.3 ст.80 ТК).

Увольнение без отработки



В законодательстве нет понятия «отработки». Предусматривается обязанность работников извещать работодателей о том, что они собираются уйти из фирмы, не позднее, чем за 14 дней до ухода.

При этом исключением являются случаи, когда гражданин намерен покинуть организацию, поскольку продолжение трудовой деятельности невозможно в связи с определенными причинами. Пенсионный возраст является одним из таких оснований.

Законодатель не устанавливает временной промежуток между наступлением пенсионного возраста и подачей заявления об уходе. У гражданина есть право на подачу такого заявления как в день получения права уйти на пенсию, так и через определенный период, это не оказывает влияния на его право не оставаться на работе еще 2 недели.

В этом случае на работодателя возлагается обязанность произвести увольнение в дату, которую гражданин укажет в заявлении (в соответствии с п.3 ст. 80 ТК).

По общему правилу, работники не должны давать работодателям объяснений относительно причин своего увольнения. Однако в случае с пенсионерами увольнение происходит в связи с привилегией, предоставленной им в силу такого статуса, поэтому требуется указание причины.

Следует отметить, что требование отдельных работодателей о приложении к таким заявлениям пенсионных удостоверений противоречит закону. Заявление составляется в соответствии с общими нормами, предусмотренными законодательством о труде.

Важно! Уволиться без отработки по причине выхода на пенсию возможно только один раз. В случае повторного устройства на работу и последующего увольнения по своей инициативе, гражданин обязан будет предупредить работодателя за 2 недели, как и другие категории работников. При этом не имеет значения, устроился гражданин в ту же организацию, или к другому нанимателю.

Составление заявления



Для документа предусмотрена письменная форма. Четких требований к содержанию не установлено, но обязательно указание сведений о:

• ФИО и должности руководителя;

• ФИО и должности работника;

• просьбе об увольнении и его причине;

• дате подачи и подписи.

Составление заявления осуществляется в 2 экземплярах, один из которых сдается сотруднику отдела кадров (или иному уполномоченному лицу), а второй остается у пенсионера, при этом необходимо проставление на нем даты приема и номера входящей корреспонденции.

Процедура увольнения



Увольнение таких работников происходит в обычном порядке, за исключением того, что они должны быть уволены в тот день, который был указан в заявлении. На работодателя возлагается обязанность выплатить все причитающиеся гражданину суммы и передать трудовую книжку и иные необходимые документы.

В определенных случаях производится выплата гражданам дополнительных выходных пособий, если такое условие предусматривается коллективным соглашением.

Нюансы



Увольняя гражданина, который достиг определенной возрастной границы, работодатель действует по общим правилам, установленным законодательством о труде. Однако их статус предусматривает ряд особенностей:

1. На гражданина не возлагается обязанность отрабатывать 2 недели перед уходом из компании.

2. Гражданин не может быть уволен только потому, что он достиг пенсионного возраста.

3. Работодатели вправе перевести пенсионера на неполную ставку или другую работу, если в силу состояния здоровья он не может в полном объеме выполнять свои обязанности, однако покидать рабочее место не желает.

4. Если работодатель сокращает штаты, пенсионеры, как правило, имеют преимущество при оставлении на работе.

Заключение



Граждане вправе продолжать трудиться и после того, как наступил пенсионный возраст. Так же, как и другие работники, они могут расторгнуть трудовое соглашение в любой момент.

При этом, решив покинуть рабочее место, они не обязаны предупреждать работодателя за 2 недели до ухода. Однако использование такой привилегии возможно только один раз, впоследствии им нужно будет увольняться на общих основаниях.

