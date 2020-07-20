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Около 30% россиян готовы забрать вклады из банков

11:43 20.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Порядка 30 процентов россиян готовы закрыть свои банковские вклады, если ставки по ним продолжат падать, пишет РИА Новости.

Отмечается, что процент людей в возрасте 21-35 лет пойти на этот шаг готовы 36% респондентов, а среди тех, кто старше 55 лет - 25%. 

Часть россиян заявили, что рассматривают вероятность размещения средств в других инвестиционных инструментах. Так 7% готовы вложить деньги в золото, 6% - в облигации, 4% - в недвижимость.  12% респондентов заявили, что будут искать более доходные способы вложений. 

Как отмеччает агентство, по итогам первой декады июля средняя максимальная ставка в российских банках, входящих в топ-10 по объемама привлеченных депозитов снизилась с 4,8% до 4,63%. Эксперты ожидают продолжение снижения ставок по депазитам и дальше. Так, Сбербанк планирует снизить ее до 4% годовых. 

Темы: Банки в России, Вклады физических лиц в России
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 16:54
Гость: Европеец

Кто меня будет отождествлять с Виктором - поймаю и в морду дам. Такое оскорбление не перенесу. Сравнивайте с Мамбой или другими разумными людьми. Виктор - отброс КМ. :)
20.07.2020, 16:21
Гость: Врем и не краснеем

Понимаем, работа такая.
20.07.2020, 16:20
Гость: Я тоже сниму

Рублей 300. Бухнуть захотелось.
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