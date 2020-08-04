За чертой бедности в России оказался каждый пятый ребенок

16:42

Исследование Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» показало, что по итогам 2018 года почти четверть российских детей (23%) в возрасте до 18 лет жили в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума.

Отметим, что на текущий момент это самые актуальные официальные данные о детской бедности в стране. Дело в том, что данная статистика публикуется с задержкой в 2 года. Таким образом, количество живущих в бедности детей по результатам 2019 года станет известно летом 2021 года, а влияние пандемического кризиса можно будет оценить только в 2022 году.

По официальным данным Росстата, уровень бедности среди детей почти в 2 раза выше общероссийского показателя (по итогам 2018 года за чертой бедности, включая детей, находилось 18,4 млн человек - 12,6% населения России), сообщает РБК.

При этом отмечается, что самый высокий уровень бедности среди детей (49,4%) приходится на категорию многодетных семей.