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За чертой бедности в России оказался каждый пятый ребенок

16:42 4.08.2020
© KM.RU, Алексей Белкин

Исследование Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» показало, что по итогам 2018 года почти четверть российских детей (23%) в возрасте до 18 лет жили в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума.

Отметим, что на текущий момент это самые актуальные официальные данные о детской бедности в стране. Дело в том, что данная статистика публикуется с задержкой в 2 года. Таким образом, количество живущих в бедности детей по результатам 2019 года станет известно летом 2021 года, а влияние пандемического кризиса можно будет оценить только в 2022 году.

По официальным данным Росстата, уровень бедности среди детей почти в 2 раза выше общероссийского показателя (по итогам 2018 года за чертой бедности, включая детей, находилось 18,4 млн человек - 12,6% населения России), сообщает РБК.

При этом отмечается, что самый высокий уровень бедности среди детей (49,4%) приходится на категорию многодетных семей.

Темы: Экономическая ситуация в России, Дети
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 19:47
Гость: Старый

Ну вот (ворчливо), наконец-то мечта жизни либералов РФ сбылась - они таки догнали США. Детская бедность, благодаря их стараниям, теперь как там. Веселись, мужичина (с).
04.08.2020, 19:41
Гость: вропейский быватель

Наша семья всегда так жила в СССР ,отец инвалид -40р, мама рабочая - 65р. Летом я шел работать с 13 лет себе на брюки в школу, . Да действительно, не смог из за денег учится в институте хотя и был в школе одним из лучших. Зато дети мои смогли легко. Вивод. На западе неважно есть деньги или нет, государство позаботится без проблем и без закорючек.Главный интерес тут у гос-ва наличие у тяя мозгов.
04.08.2020, 19:31
Гость: Про

вручение врешь. Не было такого. Выделялись деньги от РАЙОНО. На эту сумму родители сами выбирали одежду в магазине. Приносили счет в школу и школа этот счет оплачивала. И никакой публичности. А сейчас сколько выделяют на пальто? Шиш. А ручки и тетради были доступны самым бедным. Не надо врать. Решил пукнуть.
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