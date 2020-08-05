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Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

13:16 5.08.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская

Жители России могут перестать воспринимать банковские вклады как надежный источник хранения и увеличения сбережений, как это было в середине 90-х годов. Об этом заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, пишет РБК.

По его словам, такая ситуация может возникнуть, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.

"При том, что прогноз инфляции - 4%, ключевая (ставка) - 4,25%, доходность базовых вкладов - четыре (процента) с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам", - заявил он.

По его словам, в случае, если данная тенденция по вкладам продолжится, россияне начнут искать альтернативу депозитным формам сбережений. 

Ранее эксперты провели исследование, согласно которым, 30% россиян готовы забрать из банков свои сбережения если ставки по ним продолжат падать. Часть респондентов уже заявила, что рассматривают альтернативные способы вложений. 

Темы: Банковское обслуживание населения в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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05.08.2020, 22:51
Гость: Бгггггг

Несколько месяцев назад был прогноз, что к осени народ начнут склонять к покупке акций размножившихся контор "Рога и копыта". Дабы "сохранить" деньги.
Началось.
05.08.2020, 22:15
Гость: Гость

Я думаю, что все намного серьезнее. Сейчас такие времена, что деньги вообще не стоит держать в банках - чтобы действительно не было, как в девяностые. Вот мне тоже говорят - стоит ли вообще откладывать деньги - они же все равно обесценятся. Не путайте ситуацию. В девяностые деньги просто не дали снять со счетов в банке, поэтому они попросту обесценились и пропали. А если они у вас хранятся дома в стеклянной банке, к тому же в национальной валюте. Лично я успею добежать до ближайшего магазина, чтобы их потратить. В общем мой вам совет - храните деньги в национальной валюте и в обычной стеклянной банке. Чтобы, когда начнётся этот самый большой песец - вы успели их потратить...
05.08.2020, 20:45
Гость: гость

Набиуллина всех ограбит.Вклады первую очередь заберёт.
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