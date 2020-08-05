Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

13:16

Жители России могут перестать воспринимать банковские вклады как надежный источник хранения и увеличения сбережений, как это было в середине 90-х годов. Об этом заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, пишет РБК.

По его словам, такая ситуация может возникнуть, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.

"При том, что прогноз инфляции - 4%, ключевая (ставка) - 4,25%, доходность базовых вкладов - четыре (процента) с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам", - заявил он.

По его словам, в случае, если данная тенденция по вкладам продолжится, россияне начнут искать альтернативу депозитным формам сбережений.

Ранее эксперты провели исследование, согласно которым, 30% россиян готовы забрать из банков свои сбережения если ставки по ним продолжат падать. Часть респондентов уже заявила, что рассматривают альтернативные способы вложений.