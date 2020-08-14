Обзор: УРАЛСИБ Страхование

14:07

Приобретая квартиру, отправляясь в путешествие за рубеж или даже в ближайший лес, каждому хочется быть уверенным, что все пройдет гладко

Конечно, от форс-мажорных ситуаций не застрахован никто, но минимизировать последствия непредвиденных ситуаций вполне возможно.

Компания «УРАЛСИБ Страхование» работает на рынке страхования более 25 лет, количество клиентов, получивших услуги страхования за эти годы стремится к 200 000. Это достигнуто благодаря высокому качеству оказываемых услуг, подтвержденной годами надежности и быстро внедряемым бизнес-решениям.

Один из инструментов, обеспечивающих успешную работу компании – сайт uralsibins.ru. Благодаря ему существует возможность оформить заявку на страхование не выходя из дома.

Обращаясь к страхованию необходимо владеть следующими понятиями:

- страхователь – лицо, оформляющее страховой договор;

- страховщик – страховая компания;

- страховая премия – денежная сумма, оплачиваемая страхователем страховщику при заключении страхового договора;

- страховая сумма – компенсация, выплачиваемая в результате наступления страхового случая;

- страховой случай – событие, прописанное в договоре, в результате которого выплачивается страховая сумма.

«УРАЛСИБ страхование» предлагает возможность оформления страхового договора по следующим видам: страхование недвижимого имущества, здоровья, путешествия, страхование ипотечных займов и приобретаемого имущества, страхование гражданской ответственности.

Застраховывая квартиру или дом, вы обретаете уверенность, что ваши финансовые потери, понесенные в результате наступления страхового случая, будут возмещены. В данном случае им будут являться не только пожар, наводнение, взрыв, а также грабеж, кража и разбой.

Приобретая пакет страхования здоровья, вы получаете возможность получать консультации терапевта без ограничений, консультации узких специалистов, право обращения за лабораторно-клинической и инструментальной диагностикой.

Страхование путешествий дает вам право получения визы в любую необходимую вам страну. Обладая данной страховкой, по получаете возможность получения медицинских услуг в зарубежных клиниках, а также правовую поддержку со стороны страховщика. Также, есть возможность приобретения страховки «антиклещ», предполагающую получение всей необходимой медицинской помощи при укусе клеща.

В виду того, что взятие ипотечного займа предполагает большие суммы, страхование приобретаемого имущества обязательное условие некоторых банков для выдачи ипотеки. Помимо этого, есть возможность застраховать свое имущество и жизнь для избежания непредвиденных расходов.

Страхование гражданской отвественности будет полезно в случаях, когда будет причинен вред имуществу третьих лиц, например, вашим соседям, в результате затопления вашей квартиры.