Рублевые кредиты под залог квартиры становятся все более привлекательными

14:10

Кредит под залог квартиры - это, наверное, единственный на данный момент способ быстро получить крупную сумму денег

Многие называют этот способ "последней надеждой", как-то забывая о том, что кредит под залог жилья - это личное дело каждого.

Кроме того, даже у частных лиц часто бывает больше одной квартиры, а кредит под залог - это возможность получить деньги, не расставаясь со своей собственностью.

Преимущества кредитов в рублях

Кредит под квартиру выдается и выплачивается в рублях. Если посмотреть стандартные условия кредита https://bgfbank.ru/kredit/, то выясняется, что ставка по кредиту начинается с 9,5%. Это, вроде бы, солидная ставка. Но не следует забывать о том, что:

стоимость любой недвижимости привязана к доллару, а не к рублю;

стоимость аренды любой недвижимости привязана также к доллару;

недвижимость растет в цене как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте.

Кредит можно взять на срок до 15 лет. Что это означает на практике можно легко проверить, сравнив стоимость квартир сейчас и 15 лет назад. А заодно сравнив курс доллара сейчас и 15 лет назад. Выяснится, что 9,5% - это, учитывая все риски, не так уж и много.

Дополнительные условия и возможные риски

Банки вовсе не стремятся отбирать квартиры у граждан. Торговлей квартирами занимаются другие организации, банки предоставляют финансовые услуги. Даже учитывая то, что куплей-продажей недвижимости, отчужденной банком за долги занимаются другие организации, банку гораздо выгоднее просто получить свои деньги с процентами обратно.

Поэтому часто банки выдвигают дополнительные условия для кредита под залог. Прежде всего необходим стабильный минимальный доход, позволяющий делать платежи по кредиту. Наличие стабильного дохода существенно ускоряет получение кредита.

При любой кредитной сделке, даже под залог, рискуют обе стороны. Прежде чем взять кредит под залог квартиры, следует оценить все потенциальные риски, в том числе и связанные, например, с потерей работы.

Как правило крупные кредиты берутся на "развлечения для", речь идет либо о каких-то экстраординарных расходах, либо о развитии (спасении) собственного бизнеса, либо о существенном улучшении жилищных условий. В последнем случае можно рассмотреть другие варианты кредитования.