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Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды

21:28 21.08.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Несмотря на пандемию, Сбербанк не будет пересматривать планы выплаты дивидендов за 2019 год: он направит на вознаграждение акционерам 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава госбанка Герман Греф по итогам заседания его наблюдательного совета. Держателям акций Сбербанка будет выплачено 422,4 млрд руб.

«Мы не нашли ни один банк в мире, который заплатит дивиденды в размере 50% чистой прибыли в этом году», — приводит слова Грефа РБК. Он подчеркнул, что это рекордный объем выплат акционерам в России. «За всю историю Сбербанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды, за всю историю корпоративного рынка России ни одна компания ни в один из годов не выплачивала столь высокие дивиденды», — сказал топ-менеджер.

Нынешний рекордсмен по дивидендам в России — «Газпром», выплативший по итогам 2018 года 383,2 млрд руб.

Темы: Экономическая ситуация в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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22.08.2020, 00:36
Гость: Прохожий

Греф — крайне эффективный (менеджер — фиг вам!) грабитель вкладчиков (сбербанка).
Для этого его и поставили.
22.08.2020, 00:15
Гость: Сократ

Сбербанк и Газпром - лидеры по ненасытности своего топ-менеджмента.
21.08.2020, 23:52
Гость: Гость

Тем, что бюджету нужны деньги. Это прибыль, заработанная в прошлом году. Почему не потратить ее сейчас, в трудные времена?
Все комментарии (6)
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