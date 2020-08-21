Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды

21:28

Несмотря на пандемию, Сбербанк не будет пересматривать планы выплаты дивидендов за 2019 год: он направит на вознаграждение акционерам 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава госбанка Герман Греф по итогам заседания его наблюдательного совета. Держателям акций Сбербанка будет выплачено 422,4 млрд руб.

«Мы не нашли ни один банк в мире, который заплатит дивиденды в размере 50% чистой прибыли в этом году», — приводит слова Грефа РБК. Он подчеркнул, что это рекордный объем выплат акционерам в России. «За всю историю Сбербанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды, за всю историю корпоративного рынка России ни одна компания ни в один из годов не выплачивала столь высокие дивиденды», — сказал топ-менеджер.

Нынешний рекордсмен по дивидендам в России — «Газпром», выплативший по итогам 2018 года 383,2 млрд руб.