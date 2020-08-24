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В российских банках к августу не осталось свободной валюты

20:54 24.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Российские банки в июле лишились всего имеющегося запаса валютной ликвидности: на 1 августа показатель стал отрицательным, пишет РБК со ссылкой на обзор Райффайзенбанка. Дефицит валюты в системе составил $0,2-0,3 млрд. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд.

По оценкам Райффайзенбанка на основе данных ЦБ, в июле российские банки заметно нарастили валютное кредитование, выдав клиентам ссуды на $3,7 млрд. Это «нетипично много» в условиях спада валютного кредитования в России, отмечают эксперты. При этом приток средств клиентов в валюте был скромным — порядка $0,6 млрд. В итоге по кредитно-депозитным операциям образовался отток валютной ликвидности в размере $3,1 млрд.

На ситуацию также повлияли собственные операции банков. Участники рынка продолжили выводить средства со своих счетов за рубежом: отток в июле оценивается в $6,3 млрд. 

Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.

Темы: Банки в России, Золотовалютные резервы и резервная валюта, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 22:18
Гость: Знаем мы эти "диффиситы"...

Когда под прилавком - всего навалом, а на прилавке голимый брак по цене нормального товара...
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