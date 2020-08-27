Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд

16:07

Власти России и Белоруссии договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы договорились с президентом России... То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — приводит слова Лукашенко РБК.

Он также сказал, что уже 27 августа переговоры о рефинансировании кредита должны провести главы правительств России и Белоруссии.

Лукашенко также сообщил, что некие «внутренние негодяи» сейчас пытаются дестабилизировать финансовый рынок Белоруссии, однако обвала национальной валюты власти не допустят, хотя и не намерены отказываться от принципа плавающего курса. Впрочем, и необходимости в этом, отметил президент, нет, так как у Белоруссии достаточно золотовалютных резервов.

«Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — заверил Лукашенко.