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Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд

16:07 27.08.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Власти России и Белоруссии договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд. Об этом заявил  президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы договорились с президентом России... То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — приводит слова Лукашенко РБК.

Он также сказал, что уже 27 августа переговоры о рефинансировании кредита должны провести главы правительств России и Белоруссии.

Лукашенко также сообщил, что некие «внутренние негодяи» сейчас пытаются дестабилизировать финансовый рынок Белоруссии, однако обвала национальной валюты власти не допустят, хотя и не намерены отказываться от принципа плавающего курса. Впрочем, и необходимости в этом, отметил президент, нет, так как у Белоруссии достаточно золотовалютных резервов.

«Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — заверил Лукашенко.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Кредитные обязательства стран-должников России, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 22:07
Гость: вообще то

все (сознательно или несознательно) делается для того, что бы 2024 наступил как можно раньше. Но кем ?
27.08.2020, 21:38
Гость: Сорин И.Л.

По памяти, но стопудово аутентично
"Если кто-то покусится на суверенитет нашей Беларуси, то на его защиту первыми поднимутся молодые, те, кто родился и вырос в независимой, суверенной стране"
(мой коммент- они и поднялись, твои выкормыши, говорят тебе даже не на мове, а русским языком-"Уходи!"; за чем остановка?)
"Если кто-то вздумает дестабилизировать нашу Беларусь, ТО МАЛО ЕМУ НЕ ПОКАЖЕТСЯ, ЗАПОЛЫХАЕТ ВСЁ ДО ВЛАДИВОСТОКА!"
(мой коммент- даже Янукович не был такая kurwa(польск.))
27.08.2020, 21:32
Гость: SS

Китайцы всегда помогут если че. Они еще ни разу Батьку не подводили. Интересно также, что в РБ Нацбанк исполняет указания Президента Лукашенко, а в РФ Резидент Путин исполняет указания ЦБ-Набиулиной.
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