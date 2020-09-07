Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

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В августе текущего года российские банки аннулировали порядка 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы от заемщиков. Как пишет газета "Известия", все они не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней.

Отмечается, что к 26 августа в банки было направлено более 370 тыс заявлений на предоставление кредитнх каникул. Число удовлетворенных заявок составило 205,1 тыс по договорам на общую сумму более 81 млрд рублей. Аннулировано было около 15 тыс заявок на общую сумму 6,8 млрд рублей.

Как рассказали изданию в Центробанке, граждане имеют 90 дней на предоставление документов, подтверждающих сокращение дохода на 30% по сравнению со средним показателем за прошлый год. Законодательство также предусматривает еще месяц, если непредвиденные обстоятельства не дали предоставить подтверждение в нужный срок.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, в начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам.