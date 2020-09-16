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Германия предложила США сделку в обмен на отмену санкций против СП-2

13:47 16.09.2020
Фото с сайта ntv.ru

Правительство Германии предложило США сделку на €1 млрд в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток-2», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на немецкие СМИ.

В конце июля Сенат США одобрил проект военного бюджета, включающего ужесточение уже существующих санкций против «Северного потока-2».

Берлин готов вложить до €1 млрд в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Речь идет о терминалах в портах Брунсбюттеля и Вильгельмсхафена. «В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока-2»,— сказано в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца главе Минфина США Стивену Мнучину. Письмо было отправлено 7 августа.

В сентябре Госдеп США призвал Германию пересмотреть отношения с Россией в части реализации проекта газопровода «Северный поток-2» из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Темы: Германия, США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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16.09.2020, 19:07
Гость: www

На коленях?
16.09.2020, 18:16
Гость: Уточнение

На десятом, американском, танкере тоже Новатэковский газ!
16.09.2020, 18:14
Гость: Какой это развод?

Германия легла под дядю Сэма. Россия как стояла, так и стоит.
16.09.2020, 17:16
Гость: Иван Иваныч

Повторяется история южного потока, превратившегося в турецкий. Ну пусть законсервирует стройку. Все равно Штаты со сланцем не смогут не угробить немецкую экономику. Нам надо взять паузу, отчитать их за дубовую провокацию с Навальным в стиле поджога Рейхстага. И если надо вызвать послов.
16.09.2020, 16:47
Гость: ох

хозяин осерчает
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