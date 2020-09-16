Германия предложила США сделку в обмен на отмену санкций против СП-2

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Правительство Германии предложило США сделку на €1 млрд в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток-2», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на немецкие СМИ.

В конце июля Сенат США одобрил проект военного бюджета, включающего ужесточение уже существующих санкций против «Северного потока-2».

Берлин готов вложить до €1 млрд в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Речь идет о терминалах в портах Брунсбюттеля и Вильгельмсхафена. «В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока-2»,— сказано в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца главе Минфина США Стивену Мнучину. Письмо было отправлено 7 августа.

В сентябре Госдеп США призвал Германию пересмотреть отношения с Россией в части реализации проекта газопровода «Северный поток-2» из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.