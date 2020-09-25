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Рост бедности в РФ ставит под вопрос достижение одной из национальных целей

20:13 25.09.2020
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов

Рост бедности в России во втором квартале 2020 года ставит под вопрос достижение одной из национальных целей — сокращения показателей бедности в два раза к 2030 году. Об этом сказано в отчете о недельном экономическом мониторинге, подготовленном департаментом аудита экономического развития Счетной палаты РФ.

«Снижение реальных располагаемых денежных доходов во 2-м квартале на 8% не могло не сказаться на уровне бедности, выросшем за квартал на 0,9 процентных пункта — до 13,5%, что эквивалентно 19,9 млн человек», — приводит цитату из документа Znak.com

Причем даже при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедных россиян по итогам года, вероятно, останется в пределах 13–13,5%, считают авторы отчета.

«Такой уровень бедности увеличивает риски недостижения национальной цели по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году», — сказано в мониторинговом отчете. Его авторы считают, что задачей экономической политики должен стать выход на траекторию уверенного снижения показателей бедности.

Пока же, констатируют аналитики Счетной палаты, в России под вопросом рост потребительских расходов, традиционно наблюдаемых в конце предыдущих лет. По итогам первого полугодия реальные располагаемые денежные доходы населения уже сократились на 3,7%, в целом за 2020 год их сокращение составит 3% в соответствии с базовым вариантом прогноза Минэкономразвития России. 

Темы: Экономическая ситуация в России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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26.09.2020, 00:55
Гость: советский инженер

До тех пор пока в России правит олигархия - будет и бедность и похоже она будет только расти. Бедность растёт и в то же время олигархи вывозят из России десятки миллиардов долларов (причём во враждебные России страны). Косметические меры применяемые президентом и правительством - что мёртвому припарка. Нужны коренные перемены а власти (единая Россия) категорически против. Оппозиция пока слаба. Поэтому надежды на улучшение практически нет. Власти сами закрыли народу все легальные способы повлиять на ситуацию в стране. А это прямой путь к революции (что крайне плохо). К успеху и нормальной жизни страны приходят эволюционным путём, без революций и потрясений а в России этот путь пока закрыт.
25.09.2020, 22:19
Гость: ABCD

Это не капитализм. Его в РФ никто не собирался строить.
Это феодальный авторитаризм, основанный на идеях сионизма.
Капитализм бы означал- честное распределение богатств изымаемых из недр. Но путинизм предполагает только раздел национального пирога исключительно среди членов своего клана. Остальным- сказки по телевизору, о хроническом вставании с колен, 21 раз спас Россию, напугал запад (мультиками) очередная многоходовочка, он всех переиграл.
25.09.2020, 22:15
Гость: ABCD

«Этот разрыв между доходами богатых и бедных мы будем сохранять... (через секунду поправился: «сокращать»). В,В.Путин
25.09.2020, 22:13
Гость: ABCD

Одному мне всё это кажется дурным фарсом?
К2-30г от падения СССР будет почти 40 лет (!) и что? за 40 лет либералы не смогли победить бедность? Или они не смогли победить свою алчность?
Не нужно быть гением, с бедностью в РФ НИКТО НИКОГДА НЕ БОРОЛСЯ!
Когда Ельцин передавал Россию "приемнику" в РФ официально было 6,5 миллионов бедных.Спустя 20 лет, и после того как приемник из года в год ставил "первоочередную задачу" бороться с бедностью, число бедных выросло до 70% от числа всех работающих в стране! То есть абсурдная ситуация, тот кто работает тот бедный, тот кто работает на тех работах что бы свести концы с концами- тот нищий! Чиновники проявляют заботу- они стараются навешать на нищих и бедных как можно больше кредитов. В этом Путинскя команда видит свою задачу борьбы с бедностью.
На западе тот кто имеет работу- тот имеет дом, машину, счёт в банке, круизы в отпуск, дорогие покупки итд.. в РФ тот кто имеет работу нищий и всё время должен чиновникам!
Если Гегемон в 2007г желал вести борьбу с бедностью, то в 2028г он уже со всей прямотой заявил, далее он будет вести борьбу с нищетой. 20 лет борьбы с бедными закончились тем, что они стали нищими.
Сталину хватило 9 лет (!) что бы в чистом поле и на руинах революции с гражданской войной создать супер державу. Победить нищету. А этот 40 лет собирается это делать с самым серьёзным выражением лица.
Это уже Маниловщина и зашкаливающий цинизм.
25.09.2020, 21:50
Гость: Национальные

цели существуют. Еврейской национальности.
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