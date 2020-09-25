Рост бедности в РФ ставит под вопрос достижение одной из национальных целей

20:13

Рост бедности в России во втором квартале 2020 года ставит под вопрос достижение одной из национальных целей — сокращения показателей бедности в два раза к 2030 году. Об этом сказано в отчете о недельном экономическом мониторинге, подготовленном департаментом аудита экономического развития Счетной палаты РФ.

«Снижение реальных располагаемых денежных доходов во 2-м квартале на 8% не могло не сказаться на уровне бедности, выросшем за квартал на 0,9 процентных пункта — до 13,5%, что эквивалентно 19,9 млн человек», — приводит цитату из документа Znak.com.

Причем даже при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедных россиян по итогам года, вероятно, останется в пределах 13–13,5%, считают авторы отчета.

«Такой уровень бедности увеличивает риски недостижения национальной цели по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году», — сказано в мониторинговом отчете. Его авторы считают, что задачей экономической политики должен стать выход на траекторию уверенного снижения показателей бедности.

Пока же, констатируют аналитики Счетной палаты, в России под вопросом рост потребительских расходов, традиционно наблюдаемых в конце предыдущих лет. По итогам первого полугодия реальные располагаемые денежные доходы населения уже сократились на 3,7%, в целом за 2020 год их сокращение составит 3% в соответствии с базовым вариантом прогноза Минэкономразвития России.