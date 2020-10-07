Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд из-за «Северного потока-2»

14:08

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу "Северного потока — 2", заявил глава UOKiK Томаш Хрустный.

"Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток — 2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши. <...> На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, это максимальная санкция по польскому законодательству", — приводит его слова РИА Новости.

Таким образом, европейские партнеры проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) должны выплатить более 234 миллионов злотых, или 61 миллион долларов. Помимо этого, они обязаны разорвать договоры о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

"Газпром" не согласен с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK и намерен обжаловать его.