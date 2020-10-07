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Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд из-за «Северного потока-2»

14:08 7.10.2020
Фото: «Газпром»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу "Северного потока — 2", заявил глава UOKiK Томаш Хрустный.

"Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток — 2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши. <...> На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, это максимальная санкция по польскому законодательству", — приводит его слова РИА Новости.

Таким образом, европейские партнеры проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) должны выплатить более 234 миллионов злотых, или 61 миллион долларов. Помимо этого, они обязаны разорвать договоры о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

"Газпром" не согласен с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK и намерен обжаловать его.

Темы: Россия, Польша, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 17:12
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Заплатит Кремль из моего кармана как всегда. А надо бы из кармана горе бизнесмена, как всегда не просчитавшего все до конца, нарушившего снова чужое законодательство, привыкнув нарушать произвольно все законы, писанные самим собою для себя же.
Какая гадость это заливное от неумехи хозяйки из известной банной эпопеи! Так то в кино, а в жизни какую гадость вечно готовит нам кремлевцы.
07.10.2020, 17:02
Гость: Шило

Думаю, наши отдадут.
07.10.2020, 17:02
Гость: 1945

Какая мерзота !!!
07.10.2020, 16:54
Гость: Когда нужны пенензы, чего только не придумаешь!

Пшеки собрались разместить американских штыки на своей территории. Им сказали - за ваши деньги - любой каприз. И вдруг пшеки обнаружили, что эдак никаких денег не хватит. Стали требовать у ЕС. Типа защитят американскими штыками Европу старушку за европейские же деньги. Старушка Европа скрипит и денег не даёт. И тут пшеков осенило! Срубим-ка по лёгкому с Газпрома!
07.10.2020, 16:48
Гость: Будем смотреть на действие

новой Конституции, по которой решение польского суда, не более, чем пук в никуда
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