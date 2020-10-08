Вопрос дня от бывшего учителя - председателю ЦБ: где деньги, Эльвира?

13:09

Экономическую и денежную политику властей и ЦБ оценивают не только «профильные» эксперты, но и самые обычные люди на основе своего жизненного опыта и представлений о том, как должно быть на самом деле

В этом смысле показательно письмо в редакцию "НИ" от саратовского учителя Владимира Семенихина.

Неожиданно 23 сентября президент собрал Совет Федерации и выступил по программе социальных мероприятий. Это было первое такое собрание после 1 июля 2020 года.

Фактически он повторил то, о чём говорил в январском послании. Меня задели два раздела из его выступления: по индексации пенсий и по обеспечению бесплатным питанием школьников. Когда приняли закон о повышении пенсионного возраста, президент обещал увеличивать все пенсии на тысячу рублей ежегодно. Теперь он изменил своё обещание и пенсии будут повышать на 6 процентов в год. Почему? Его указание повышать всем поровну не понравилось чиновникам.

По теленовостям показали, как Татьяна Голикова пришла к Медведеву, бывшему тогда премьер-министром, и предложила повышать пенсии с учётом вклада каждого в развитие страны. По её мнению, пенсионеры, получающие большую пенсию, сделали для государства больше и поэтому должны получать прибавку побольше. Медведев согласился. По теленовостям потом показали, как возмущённые пенсионеры, получившие прибавку по-голиковски, принесли депутатам два рулончика туалетной бумаги. Это всё, что они смогли купить на прибавку.

Тут уместно привести арифметические рассчёты по прибавке к пенсиям, предложенной президентом и Голиковой. Прибавка всем по тысяче в год выравнивала разрыв между богатыми и бедными. Получающие пенсию 100 тысяч через десять лет получали бы 110 тысяч, а получающие 10 тысяч стали бы получать 20 тысяч. Разница в 10 раз сократилась бы до пяти раз. Очень хорошо! Теперь президент пошёл на поводу чиновников, и пенсии будут повышать на 6 %. Получающий сто тысяч получит прибавку в 6 тысяч, а получающие 10 тысяч получат 600 рублей. Разрыв между богатыми и бедными с каждым годом будет расти. К чему это приведёт? Ответ на этот вопрос оставим социологам - политологам. Скабеева на шоу 60 минут обьяснит, что это правильно.

Говоря о прибавке к зарплате учителям пяти тысяч рублей за классное руководство, президент особо подчеркнул, чтобы в регионах не было сбоя и прибавка эта выплачивалась обязательно. Мне показалось, что он вот-вот пальцем погрозит - не шалить! Видимо, помнит, как чиновники изменили прибавку к пенсиям, как саботировали короновирусные прибавки врачам, как банки не заморозили выплаты по ипотекам и не выдавали ссуды, обещанные им предпринимателям. Даже теперь, получив неограниченные права, он опасается саботажа чиновников, привыкших брать "свою долю" с любых денег из бюджета.

Президент с гордостью сообщил, что закон о питании младших школьников завтраками и обедами вступил в силу и деньги выделены. Но это полумера. Кормить завтраками и обедами надо всех школьников. Ученики пятых-девятых классов - это подростки десяти-пятнадцати лет. Они бурно растут и не меньше младшеклассников нуждаются в своевременном завтраке и обеде. Они - будущее страны! Их здоровье - главная ценность России! Достаточно посмотреть данные Росстата, чтобы увидеть, как много детей живёт в бедных семьях. Есть такие, кто приходят в школу голодными. Чтобы заглушить голод, многие начинают курить. (Этот приём знаком мне с военных лет.) Им не до учёбы. Если в школе их будет ждать завтрак, а через четыре часа сытный обед, они не станут прогуливать и будут внимательнее на уроках. Заглушать голод куревом тоже не будет необходимости.

Давайте посчитаем, сколько стоит накормить обедами и завтраками 16 миллионов школьников, если выделить 200 рублей в день на каждого. Получается 3 миллиарда 200 миллионов. Помножим на 200 учебных дней и получим 640 миллиардов. Много? Отнюдь. Академик Сергей Глазьев посчитал, что за четыре года Госбанк России позволил вывезти из страны 25 триллионов рублей! В год более шести триллионов! Так что половина триллиона на поддержание здоровья будущего России - это капля из океана разворованного...

Руководителям страны и прежде всего президенту Владимиру Путину надо озаботиться, как вернуть деньги, ушедшие за рубеж , чтобы увеличить бюджет народного образования и пенсии. А ещё, как положено в развитых странах, установить государственный минимум оплаты часа труда.

P.S.

Обеспокоенность президента стабильностью выплаты зарплат имеет основание. Промышленность не развивается, а сворачивается. В магазинах почти нет отечественных товаров. Телевизоры, мобильные телефоны и вся бытовая техника китайского, корейского и немецкого производства. Как пример экономического состояния России можно привести Саратовскую область. В феврале этого года сообщили, что саратовский завод холодильников прекратил выпуск своей знаменитой продукции. Завод закрыли из-за неконкурентности продукции. Причина бедствия в том, что новые владельцы завода не озаботились совершенствованием продукции и производства. Содержание конструкторско-технологического бюро удорожало продукцию. Поэтому горе-хозяева, чтобы повысить рентабельность (прибыль), уволили инженеров. Они не понимали, что инженеры постоянно вносят в конструкцию изделия и его производство научно-технические новшества, и эта интелектуальная составляющая - главный фактор конкурентоспособности продукции. Теперь доля отечественных холодильников на рынке сократилась.

И так по многим видам продукции. Научные и конструкторско-технологические институты закрыты, Россия становится отсталой страной. Мы утратили лидерство в пассажирском самолётостроении, в станкостроении и многих других областях. Заводы закрываются. Вот почему в Саратовской области тысячи семей остались без средств к жизни, бюджет области опустел, а государство в убытке и с проблемой безработицы. Чтобы свести концы с концами, депутаты предложили установить прожиточный минимум по области в размере 8 270 рублей! Комментарии излишни...

Маленькие пенсии, нехватка денег на бесплатные обеды и завтраки школьникам - результат также безумной расточительности Госбанка России. И хочется спросить Набиуллину, как Зинку из песни Владимира Высоцкого "Диалог у телевизора": Где деньги, Эльвира?

Владимир Семенихин, учитель, пенсионер