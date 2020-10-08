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Генпрокуратура вводит новые формы проверок бизнеса

18:45 8.10.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Новый закон о проверках бизнеса, который вступит в силу в России в середине 2021 года, введет новые формы контроля, которые можно будет применять лишь с одобрения прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"В июле 2021 года [в России] вступает в силу новый закон о госконтроле, разработанный с нашим участием. Он вводит в правовое поле такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит, и, что важно, только с одобрения прокурора", - приводит слова генпрокурора России ТАСС

"Нашими задачами видим реагирование на случаи бюрократического произвола: истребование излишних документов, навязывание ненужных согласований и платных услуг, нарушение сроков административных процедур", - подчеркнул он. Кроме того, отметил Краснов, по поручению президента России в прошлом году Генпрокуратура подключилась к работе единого интернет-портала для обращений предпринимателей с жалобами на факты оказываемого на них давления со стороны правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту в России выстроена система, которая позволяет максимально прозрачно осуществлять контрольно-надзорную деятельность в бизнес-среде, и органы прокуратуры в этой работе занимают особое место. Действенным инструментом защиты бизнеса стал Единый реестр проверок, который ведет Генпрокуратура. А ключевым фактором снижения давления на предпринимателей в последние годы он назвал введение моратория на проверки бизнеса.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 21:41
Гость: кадет

В России нет нормального классического бизнеса. В России нет даже классического либерализма. Нет нормальных капиталистов и буржуазии. Есть только воровская каста псевдо-бизнесменов, называющих себя сами либералами. Все диктуется и крышуется антирусским лобби во власти и воровской кастой космополитов приблеженной к власти. Бизнес только сырьевой, КОГДА ИДЕТ РАСПРОДАЖА ОБЩЕНАРОДНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, прибыль от которой идет в карманы финансовых аферистов и жуликов.
.............
Космополиты и псевдо-либералы во власти негласно ввели запрет на внутреннее развитие страны. Нет никакой конкуренции. Нет доступных кредитов ЦБ на открытие и ведение бизнеса. В Германии 60% ВВП страны дает малый и средний бизнес. В России либерал-космополиты нисколько не заинтересованы в развитии бизнеса. Зачем им плодить себе русских конкурентов, зачем поднимать самосознание русских, лучше его опускать.
08.10.2020, 21:30
Гость: грек

ДЕСЯТИЛЕНИЯМИ,по 80 лярдов баксами вывозят закардон из страны каждый год,какие такие новые методы-формы проверок бизнеса нужно ШОБЫ остановить откровенный грабёж,разве Ген-Покуратура не имеет достаточных ДЕЙСТВУЮЩИХ законов остановить преступления века в России...а???????????????????????
Проворовались, так признайтесь и объявите,что завтра ПЕРЕХОДИМ на социалистическую систему хозяйствования,удорными пятилетками,Стахановскими соревнованиями, с целью накопить кокие-то ХХРОШИ, для НОВЫХ провнучат-прихватизаторов,с деловыми- бизнеСМЕХОВ качествами и опять заживёте в шоколаде и с золотыми унитазами, не только на западе,но и в глухой тайге,не волнуйтесь, ворьё ВЫ наше-исклюзивное, народ ВАМ поверит..........
08.10.2020, 21:26
Гость: Рустем

А что, ещё есть что проверять?-Но я надеюсь что правительство очень скоро исправит это недоразумение. А то прокуратура и так перегружена пересылкой жалоб, лицам на которых жалуются.
08.10.2020, 19:20
Гость: создают видимость

Когда будут реальные проверки и посадки космополитов и псевдо-бизнесменов из списка Форбес по фактам жульничества и воровства в особо крупных размерах в роликах Навального. Хватит уже народу вешать лапшу на уши про патриотизм, когда называют реальные факты и улики "компотом".
08.10.2020, 19:16
Гость: ма

мы вообще глубоко сгнили, государственные отрасли занимаеются растаскиванием у кого что есть в тихом режиме, ничего созидательного.
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