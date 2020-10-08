Генпрокуратура вводит новые формы проверок бизнеса

18:45

Новый закон о проверках бизнеса, который вступит в силу в России в середине 2021 года, введет новые формы контроля, которые можно будет применять лишь с одобрения прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"В июле 2021 года [в России] вступает в силу новый закон о госконтроле, разработанный с нашим участием. Он вводит в правовое поле такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит, и, что важно, только с одобрения прокурора", - приводит слова генпрокурора России ТАСС.

"Нашими задачами видим реагирование на случаи бюрократического произвола: истребование излишних документов, навязывание ненужных согласований и платных услуг, нарушение сроков административных процедур", - подчеркнул он. Кроме того, отметил Краснов, по поручению президента России в прошлом году Генпрокуратура подключилась к работе единого интернет-портала для обращений предпринимателей с жалобами на факты оказываемого на них давления со стороны правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту в России выстроена система, которая позволяет максимально прозрачно осуществлять контрольно-надзорную деятельность в бизнес-среде, и органы прокуратуры в этой работе занимают особое место. Действенным инструментом защиты бизнеса стал Единый реестр проверок, который ведет Генпрокуратура. А ключевым фактором снижения давления на предпринимателей в последние годы он назвал введение моратория на проверки бизнеса.