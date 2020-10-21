В России создаётся новая «спецслужба». Возглавит Греф

Всего десять лет назад мы даже не догадывались, что наша маленькая жизнь может быть так интересна десяткам возбуждённо следящих за нами организаций, среди которых особенно громко дышат мэрия Москвы и Сбербанк

Всё глубже и глубже…



Специалисты Сбера сообщили, что работают над "пилотным сервисом геоаналитики для бизнеса и региональных властей". На базе недавно купленного картографического сервиса 2ГИС Сбербанк намерен отслеживать все доступные ему банковские транзакции, привязывать их к точке на карте и передавать (продавать) эти данные бизнесу и государственным службам.

Геоаналитика весьма востребована в наше время: предполагается, что новый продукт поможет властям лучше планировать развитие местности, а бизнесу – открывать торговые точки в наиболее выгодных местах. Фактически Сбербанк опять ввязывается в борьбу с "Яндексом", давно уже лидирующим на рынке мобильной картографии и визитных карточек предприятий, но практически не имеющим доступа к финансовой части наших перемещений.

Называется всё это "Сбераналитика" и, как подчёркивают её руководители, не имеет никакого отношения к слежке за пользователями: данные будут храниться в сугубо обезличенном виде. Этой стандартной мантрой организаторы проекта защищаются от обвинений в незаконности вторжения в частную жизнь, но опыт, к сожалению, подсказывает, что любые "обезличенные" данные чрезвычайно легко сопоставить с конкретными людьми.

Сбер-диссидентство



Никому не хочется жить "за стеклом", и понятно, что дабы не стать жертвой этой не слишком пристойно звучащей геоаналитики, небольшая часть пользователей Сбербанка, вероятно, закроет свои счета. На это пошли бы многие, но их отпугивает якобы невозможность жить без карты банка-монополиста.

В принципе, в нашем мире быть сбер-диссидентом не так уж сложно. Мой друг Виктор, например, несмотря на то что занимается копирайтингом и вынужден пользоваться многими платёжными сервисами, с отвращением относится к Сбербанку и никогда не имел там счёта:

"Я не ощущаю абсолютно никаких неудобств. Другие банки стопроцентно обеспечивают все необходимости, которые многие люди почему-то считают решаемыми исключительно через Сбер. И даже больше! Там, где Сбер, например, не даст ипотеку, другие банки делают это вполне с удовольствием – мой случай".

Вот только от новой системы Сбербанка такой подход никак не защитит, ибо при оплате картами вы всё равно, как минимум с 70%-ной (оценка РБК) вероятностью, попадаете на терминал "зелёного банка". Поэтому, чтобы не стать объектом слежки Грефа, надо быть совсем уж параноиком (с точки зрения окружающих) – передвигаться без мобильного телефона и везде, где только можно, использовать наличные.

Вообще, конечно, объявление об отслеживании путей и расходов граждан – хорошая такая, здоровая наглость в наши уклончивые времена. Герман Греф тем и силён, что он не стесняется и практически не секретничает, а прёт как танк к своим целям. Это роднит его с ещё одним образцом прямоты и откровенности, вице-мэром Москвы, главой Департамента транспорта Максимом Ликсутовым. Но чиновник работает значительно грубее топ-менеджера.

ЦОДДкое решение



По интересному совпадению практически одновременно с формированием "Сбераналитики" Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), одно из жутких порождений мрачной фантазии Ликсутова, провёл тендер на 155,2 млн руб. для организации слежки за пассажирами и пешеходами с помощью 220 аппаратно-программных комплексов.

Абсолютно потрясающим в этом тендере является обоснование необходимости иностранного программного обеспечения. Авторы тендера сравнивают требуемые параметры ("Выбор камеры для получения видеоконтента", "Установка сетевых настроек", "Поиск всех фактов присутствия человека по его загруженной фотографии за неделю") с "российскими аналогами". Знаете, с какими? Программы "1С:Школа. Русский язык, 5–6 класс. Лексикология", "1С:Музей", "М6.Нотариальные действия". Понятно, что надо было сравнить со всеми зарегистрированными российскими разработками, но выглядит это откровенно идиотски.

Зато из этого ТЗ мы узнали, что в России нет собственного программного обеспечения даже для элементарного определения скорости объекта. А ещё разоблачили ложь столичных чиновников – "Поиск всех фактов присутствия человека по фотографии", согласитесь, как-то слабо коррелирует с "обезличенностью данных". Перед нами чистейшей воды слежка и вторжение в нашу частную жизнь.

Радует, правда, что отслеживать нас будут всего по двум параметрам – WiFi и Bluetooth. Оба они легко отключаются (прощайте, беспроводные наушники), и хотя с мобильным интернетом вы раздаёте свои данные операторам "Большой четвёрки", они всё же не настолько наглы, как московская мэрия, их интересуют ваши деньги, а не ваша подноготная.

Сейчас заключение контракта приостановлено из-за жалобы участника (при выборе нужных подрядчиков в Москве обычно не стесняются в методах), но можно не сомневаться, что всё у Ликсутова получится.

Нет в наших кодексах наказания за корпоративный и государственный вуайеризм. А жаль.