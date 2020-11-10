Совершенствование нефтяной промышленности России доверили «Роскосмосу»

Российские власти решили поручить «Роскосмосу» ликвидацию технологической отсталости и импортозависимости отечественной нефтяной промышленности.

Входящему в госкорпорацию Московскому институту теплотехники (МИТ), который ранее разрабатывал межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» и «Булава», поручено за два года создать комплексы гидроразрыва пласта, собственное производство которых в России отсутствует.

МИТ определен единственным поставщиком на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и производству комплексов гидроразрыва пласта в 2020-2021 годах, сообщает Finaz.ru со ссылкой на распоряжение правительства РФ, опубликованное на портале правовых актов.

Согласно документу, МИТ должен создать опытный образец комплекса за счёт федерального бюджета, а затем до конца 2023 года провести стендовые и полевые испытания и подготовить комплексы к серийному производству.

Технологии гидроразрыва пласта, которые активно применяются в США, позволяют резко увеличить отдачу из скважин, «оживить» старые месторождения и добывать труднодоступную нефть из сланцевых пород. Они должны быть на 80% обеспечены российскими комплектующими.

При этом МИТ в течение трех лет с момента запуска комплексов гидроразрыва пласта в серийное производство обязан реализовать их на сумму, в три раза превышающую размер полученных из бюджета средств.

До введения западных санкций против нефтегазового сектора российские нефтяные компании покупали оборудование почти исключительно за рубежом.

По итогам прошлого года более 95% оборудования для гидроразрыва пласта было американского, европейского и китайского производства. Причем сами комплексы в массе своей устарели технически и морально: более 80% из них были выпущены 10 и больше лет назад и требовали полной или частичной замены.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
В Польше запахло военным переворотом
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Растерянное начальство и сторублевый доллар
«Остановите подсчет»: выборы президента США продолжатся в суде
В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Комментарии читателей Оставить комментарий

Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Фото с сайта twitter.com
В Подмосковье пожилым заблокируют социальные карты
Под Воронежем задержали подозреваемого в расстреле трех военных
Сбербанк решил открыть собственный интернет-магазин
Владимир Зеленский заболел коронавирусом
Вертолет ВКС России сбит на территории Армении, два члена экипажа погибли
Фото с сайта aeroflot.ru
Акции «Аэрофлота» подорожали на фоне новостей о назначении Савельева
Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата
Азербайджан извинился за «случайно сбитый» российский Ми-24
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации