Совершенствование нефтяной промышленности России доверили «Роскосмосу»

00:28 10.11.2020

Российские власти решили поручить «Роскосмосу» ликвидацию технологической отсталости и импортозависимости отечественной нефтяной промышленности.

Входящему в госкорпорацию Московскому институту теплотехники (МИТ), который ранее разрабатывал межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» и «Булава», поручено за два года создать комплексы гидроразрыва пласта, собственное производство которых в России отсутствует.

МИТ определен единственным поставщиком на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и производству комплексов гидроразрыва пласта в 2020-2021 годах, сообщает Finaz.ru со ссылкой на распоряжение правительства РФ, опубликованное на портале правовых актов.

Согласно документу, МИТ должен создать опытный образец комплекса за счёт федерального бюджета, а затем до конца 2023 года провести стендовые и полевые испытания и подготовить комплексы к серийному производству.

Технологии гидроразрыва пласта, которые активно применяются в США, позволяют резко увеличить отдачу из скважин, «оживить» старые месторождения и добывать труднодоступную нефть из сланцевых пород. Они должны быть на 80% обеспечены российскими комплектующими.

При этом МИТ в течение трех лет с момента запуска комплексов гидроразрыва пласта в серийное производство обязан реализовать их на сумму, в три раза превышающую размер полученных из бюджета средств.

До введения западных санкций против нефтегазового сектора российские нефтяные компании покупали оборудование почти исключительно за рубежом.

По итогам прошлого года более 95% оборудования для гидроразрыва пласта было американского, европейского и китайского производства. Причем сами комплексы в массе своей устарели технически и морально: более 80% из них были выпущены 10 и больше лет назад и требовали полной или частичной замены.