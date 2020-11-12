Курс доллара на бирже «Форекс» – старт для успешного заработка!

15:43 12.11.2020

Как извлечь выгоду из курса доллара на бирже Форекс, что нужно знать и как правильно играть для достижения больших заработков

Курсы валют влияют на экономические процессы в стране. Уровень деловой активности и объем инвестиций определяют развитие или упадок во всех сферах жизни. С открытием же свободной торговли на международном рынке «Форекс» (Forex) его участниками стали не только центральные и коммерческие банки разных стран, валютные биржи и брокеры, но и частные лица.

Курс доллара США по отношению к рублю – как извлечь выгоду?

Изменение курса доллара к рублю на рынке «Форекс» может сыграть на руку не только предпринимателю, но и обычному человеку. Вовремя погасить кредит, сделать дорогостоящие покупки, пополнить сбережения, подготовиться к туристической поездке – на всем этом можно значительно сэкономить! При этом открывать валютные счета или инвестировать средства в различные проекты без знания курсов и их динамики – неоправданный риск.

Сегодня каждый человек стремится быть экономически и финансово грамотным. Кто-то просто следит за новостями на Московской бирже и «Форексе», а кто-то зарабатывает на этом. Ведь специалист в области биржевых операций – это не только модная профессия: заработки на курсах валют практически не ограничивают масштабы прибыли, а платформа подготовки профессиональных трейдеров Александра Герчика помогает новичкам и знатокам трейдинга грамотно распоряжаться всеми современными торговыми инструментами!

Александр Герчик – профессиональный трейдер, автор множества книг, публикаций и обучающих семинаров по трейдингу. В основе его учебных программ лежит личный 20-летний опыт успешной биржевой торговли. Научить грамотному риск-менеджменту других – такова цель Школы Герчика.

Обращаясь к финансовым рынкам, начинающий трейдер выбирает наиболее близкие для себя инструменты. Инвестор фондовой биржи отдаст предпочтение акциям известных компаний, с продукцией которых он хорошо знаком, а трейдер на валютном рынке выберет криптовалюту или известные ему денежные пары. Россиянину же будет интересно, как торговать рублем РФ на «Форексе».

В чем практическое преимущество таких сделок?

«Форекс» – самый крупный и ликвидный рынок финансов в мире;

Здесь можно оперировать валютными парами 5 дней в неделю;

Первоначальные затраты и требования по инвестициям достаточно низкие;

Можно заработать как на росте, так и на снижении цен, ведь торговля осуществляется посредством CFD (контрактов на разницу цен);

Инвестор получает доступ к кредитному плечу без каких-либо ограничений по стилю торговли.

Итак, трейдинг – весьма увлекательное занятие, однако нужно помнить о рисках необоснованного использования кредитного плеча в российском рубле.

Российский рубль на международном рынке «Форекс»

Оперируя рублем РФ на «Форексе», нужно хорошо разбираться в факторах, которые могут повлиять на котировку USD/RUB. К таковым относятся:

политическая обстановка;

мировые цены на газ и нефть;

действия Центробанка РФ;

экономические новости в стране.

Экспорт нефти всегда был и останется основополагающим фактором для экономики РФ, потому он оказывает серьезное влияние на обменный курс. При росте стоимости нефти на мировом рынке экономика страны становится сильнее, при падении – возникают сложности. Так, в конце октября 2020 года курс доллара составил 78,94 руб. при ценах на нефть эталонных марок 37,88 USD/bbl (Brent) и 35,97 USD/bbl (WTI).

Чем выше цена черного золота, тем ниже курс доллара США по отношению к рублю. При падении цен в долларовом эквиваленте Россия теряет прибыль от продажи этого энергетического ресурса, возникает необходимость в девальвации национальной валюты.

Политическая обстановка тоже влияет на экономические условия: обострение напряженности в разных точках планеты, трения между сторонниками различных политических взглядов могут негативно сказаться на котировках USD/RUB.

Следует помнить, что Россия входит в группу стран БРИКС, члены которой стараются сокращать долларовые платежи за счет выплат в собственной валюте. В критические периоды это помогает увеличить спрос на российские деньги.

Что касается Центрального банка России, то он является основным регулятором курса. Повышение или понижение процентных ставок, операции по покупке активов – инструменты, с помощью которых можно оказывать реальное влияние на ситуацию на рынке. Так, в период кризиса 2014 года Центробанк был вынужден повысить процентные ставки, чтобы предотвратить девальвацию. Тогда ключевая ставка достигла 17%.

Таким образом, российский рубль по-прежнему остается активом из зоны повышенного риска, о чем должны помнить участники рынка, делая инвестиции. При обеспокоенности трейдеров и их желании защитить свои капиталы владельцы рискованных активов приобретают валюту с более низкой доходностью. К таковым относятся:

швейцарский франк;

японская иена;

доллар США;

золото и облигации государственного займа.

Кроме того, желающим торговать на «Форексе» нужно владеть информацией о последних экономических событиях в стране, следить за инфляцией, состоянием ВВП, торговым балансом и рынком труда.

Что важно знать начинающему трейдеру?

Если разбираться в основных факторах, влияющих на курсы, и причинах, по которым можно торговать валютой РФ, то легко увидеть торговые возможности. Курс доллара на бирже «Форекс» – основа многих сделок. Известно, что в сутки на «Форексе» между банками, корпорациями и частными фирмами торгуется около 5 млрд долларов.

Вот несколько советов начинающим:

Составьте подробный план действий с выбранной валютной парой; Проведите анализ параметров индекса доллара, чтобы оценить «силу» и «вес» валюты; Проверьте надежность своей торговой стратегии; Создайте порядок управления рисками для защиты капитала; Оставайтесь сосредоточенными и внимательными в течение всего процесса торговли.

Не стоит забывать и главное правило: если ожидается подорожание рубля, нужно открывать короткие позиции по валютным парам USD/RUB, в противном случае – длинные. Также нужно понимать, что теоретические знания необходимы, но лишь регулярная практика на «живых» инвестициях помогает приобрести опыт трейдинга.

Участниками международных бирж проверено, что лучшим временем суток для торговли является период с 15:00 до 18:00: из-за разницы часовых поясов Америки и Европы это время активных и открытых рынков на обоих полушариях. Также многие трейдеры используют экономический календарь, который дает возможность торговать в самые важные минуты.

Но все это – лишь основы основ для новичка. Впервые зайдя на «Форекс», можно испытать удачу, с ходу открыв сделку на выгодной валютной паре, но вряд ли такое везение продлится долго.

Изучить новое направление для заработка можно через обучающие видео, статьи, руководства и семинары. Тем же, кто действительно хочет посвятить себя трейдингу, лучше обратиться к профессиональным платформам с эффективными обучающими программами.