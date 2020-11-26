Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов

10:55 26.11.2020

Впервые за пять лет в России фиксируют рост продаж хлеба. Игроки рынка объясняют переориентацию россиян на более дешевые и сытные продукты снижением их доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте, пишет «Коммерсант».

По данным издания, по итогам 2020 года продажи хлеба в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн и составить 7,95 миллиона тонн год к году. В денежном эквиваленте продажи за январь-сентябрь 2020 года выросли на 2,9 процента год к году и составили 552,7 миллиарда рублей, сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.

Тренд на рост продаж хлеба в последний раз фиксировали в 2008 году, сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он пояснил, что продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут в кризисные периоды.

В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, это рекордное значение, отмечал исследовательский холдинг «Ромир». По сравнению с 2019 годом индекс трат на продукты вырос почти в полтора раза.