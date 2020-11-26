Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов
Впервые за пять лет в России фиксируют рост продаж хлеба. Игроки рынка объясняют переориентацию россиян на более дешевые и сытные продукты снижением их доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте, пишет «Коммерсант».
По данным издания, по итогам 2020 года продажи хлеба в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн и составить 7,95 миллиона тонн год к году. В денежном эквиваленте продажи за январь-сентябрь 2020 года выросли на 2,9 процента год к году и составили 552,7 миллиарда рублей, сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.
Тренд на рост продаж хлеба в последний раз фиксировали в 2008 году, сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он пояснил, что продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут в кризисные периоды.
В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, это рекордное значение, отмечал исследовательский холдинг «Ромир». По сравнению с 2019 годом индекс трат на продукты вырос почти в полтора раза.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неужели все 78% перешли?
А население России все равно уменьшается. Не сам придумал, Росстат подсказал! Зато понятно теперь, откуда у людей по три квартиры - выморочные, небось? Или которых с отдыха не возвращаются, а отдыхать остаются постоянно?
Даешь кору дуба, на первое, и лебеду на десерт!
Именно сегодня, когда нам не стало хватать и на сухари с одной стороны, а газ принес сотни миллиардов убытков с другой стороны Кремль нашел выход спасти , да не нас же с сухарями, а себя, любимого в лице Газпрома, продажей не то что убыточных, но и вообще пропащих акций. Не так давно жулики в лице Чубайса втюрили баранам пустые бумажки ваучеры, сегодня те же жулики, но в лице не Чубайса уже не втюривают бесплатно , а продают бумажки, место которым в туалете. И продают не за бесценок, а по номиналу!!
Свободу Платошкину!
Возможно, кто-то и пытается экономить. Но, скорее всего, просто стали больше есть от безделья и стресса на карантине.
По своей семье вижу, что чаще стали перехватывать бутербродами. Иногда лень готовить, не всегда хочется по магазинам ходить и ездить за продуктами.
Думаю, потребление сыра и колбасы тоже выросло.